Малахов попал в скандал с Серебренниковым

Во время заседания по делу Кирилла Серебренникова был зачитан список поручителей. Поддержку деятелю культуры оказали порядка двух десятков человек.

Не обошел вниманием скандал с Серебренниковым и звездный телеведущий Андрей Малахов. Он среди прочих поручился за художественного руководителя "Гоголь-центра".

Также в список попали: режиссер Федор Бондарчук, певец Филипп Киркоров, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Авдотья Смирнова и другие. Всего деятеля культуры поддержали порядка 20 человек.

Во время заседания Серебренникову удалось высказаться. "Мне предъявляют просто невероятное обвинение. Правда, не знаешь, как на такое реагировать", – цитирует его "Московский Комсомолец". Давать показания режиссер отказался, передает РИА Новости.

Задержанного просят отправить под домашний арест. Однако правоохранители считают, что Серебренников может скрыться за границей. "У него есть вид на жительство в Латвии, и он планировал выехать за рубеж", – цитирует агентство городских новостей "Москва" следователя.

"Все, что творится, это безумие", – сказал Серебренников во время заседания суда.



Режиссер заявил, что у него нет мотивации сбегать. "Я бы хотел, чтобы меня отпустили. Я не виноват. Те обвинения, что предъявили, кажутся невероятными и невозможными. Я честно много лет работаю в России, снимаю фильмы и работаю в "Гоголь-центре", – сказал он.



Напомним, Серебренникова подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, он похитил 68 миллионов рублей.