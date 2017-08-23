Рынска сцепилась с Миро из-за Серебренникова

Внезапное задержание известного режиссера Кирилла Серебренникова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Неравнодушными к судьбе одиозного деятеля, среди прочих, оказались блогерши Божена Рынска и Лена Миро, которые буквально сцепились в Сети.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в Facebook Божена Рынска ответила на желание многих артистов вступиться за Кирилла Серебренникова искренним недоумением. "Я, может, чего не помню. Но вообще-то я злая, и память у меня хорошая. Кирилл Серебренников хоть когда-нибудь вписывался за кого-нибудь из несправедливо гонимых публично? Подписывал что-нибудь в поддержку Сенцова? Толоконниковой и Алехиной? Брата Навального?" – задала вопрос Божена.

Подписчики немедленно ответили Рынской утвердительно и предоставили доказательства. Тогда журналистка приняла незамедлительное решение. "Кирилл подписывал открытые письма и впрягался за коллег. Внизу цитата из ВИКИ. И Пусси, и Бахмина, и Тангейзер. Тогда я иду к Басманному суду. Я считаю, что выходить надо за тех, кто сам вел себя, как человек", – заявила блондинка.

Тут в обсуждение вступила другая активная пользовательница сети Лена Миро. Любительниа фитнеса призналась, что находится в растерянности. В своем комментарии она попыталась "рассуждать логично и без эмоций" и пришла к выводу, что Серебренников "виновен". "Так зачем же сейчас идти к суду? Неужели оппозиционеру можно быть неприкасаемым, как и чиновнику типа Сердюкова? В чем тогда их принципиальное различие? В риторике? А сидеть можно лишь простому народу?" – завалила вопросами Рынску Миро.

И всё-таки я нашла тебя, моя прелесть цвета ошпаренного фламинго! ������ Публикация от Лена Миро (@lenamyro) Авг 15 2017 в 12:25 PDT

Та немедленно двинулась в бой. "Разница в том, что если бы речь шла о простом обезжиривании бюджета, его бы взяли под домашний арест", – написала Божена и добавила, что Кирилл "не опасен для общества и не должен сидеть". "А виновен он или нет, может только ЕСПЧ решить. Пока нет суда – не виновен", – заключила Рынска.

На это Миро ответила, что "мы можем только догадываться, строить предположения". "Но разве имея сомнения, можно защищать возможного преступника лишь на том основании, что он-де подписывал письма? Получается, все хотят тех же "льгот" для КС, что имеет Сердюков? Так это ведь нечестно. Наоборот, нужно требовать, чтобы всех сажали одинаково", – высказала свое мнение Миро. На этом Божена Рынска пока ничего не ответила.

Напомним, Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, когда он был на съемках своего нового фильма. Художественного руководителя "Гоголь-центра" подозревают в хищении 68 миллионов рублей.

