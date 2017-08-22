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Культура

Серебренников расколол актеров и режиссеров

Владимир Меньшов, Марк Захаров, Андрей Кончаловский. Фото: Dni.Ru
Столичная интеллигенция была расколота после задержания скандального режиссера Кирилла Серебренникова. Мнения коллег театрального деятеля оказались диаметрально противоположными.

Продолжение: Следователи раскрыли "мутные" схемы Серебренникова
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Интеллигенция расколота. Так можно двумя словами охарактеризовать мнения, которые деятели культуры и искусства высказывают по поводу задержания Кирилла Серебренникова в Санкт-Петербурге и этапированию его в Москву, сообщает МК. 

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Кирилл Семенович Серебренников

Кирилл Семенович Серебренников режиссер

“Мы едва знакомы с Кириллом, но для меня это просто шок, я не понимаю, как возможно так поступить... Какая-то безумная и абсолютно неоправданная жестокость, я не понимаю, почему это произошло. И хочу выразить Кириллу свою поддержку и солидарность", – высказал свое мнение Сергей Урсуляк.

"Видимо, его бухгалтер сдала. А сейчас-то чего комментировать?", – отрезал Карен Шахназаров.

"Всегда есть сочувствие к человеку, который ошибся, сделал что-то такое, что нарушает закон. Конечно, жалко, что человек ошибся. Решать такие вопросы нельзя по понятиям. Есть закон", – рассудительно заметил режиссер Андрей Кончаловский.

"Мы же с вами не в курсе, поэтому нельзя заниматься дилетантством. А вдруг там действительно растрата, вдруг статья? Ну что мы будем домыслами заниматься, сути же не знаем", – считает Владимир Винокур.

"То, как задержали Кирилла, сделано топорно, грубо. Об этом же мы говорили еще тогда, когда все это только начиналось. Ну, как можно так поступать с талантливейшим человеком, столько сделавшим для кино, и особенно для театра?", – возмущен Марк Захаров.

"Ведь нет еще ни обвинения, ничего. Ещё когда все только начиналось с Серебренниковым, и пошла волна негодования, я подумал: в чем дело? Если мы живем в демократическом обществе, то пусть разберутся, предъявят обвинение... Мне кажется, сейчас относительный порядок все-таки навел Владимир Владимирович. Поэтому надо дождаться предъявления сформулированного обвинения", – прокомментировал Владимир Меньшов.

За Кирилла Серебренникова уже успел лично поручиться Александр Калягин. Председатель Союза театральных деятелей соответствующее письмо уже направил в Следственный комитет. 

Поддержал режиссера и Киносоюз России. Об этом прямо говорится в заявлении Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюза), размещенном на официальном сайте организации.

"Киносоюз России выражает решительный протест против задержания нашего коллеги Кирилла Серебренникова! Эти действия наносят удар по культуре как основе общественных отношений в государстве", – говорится в обращении.  

Протест уже подписали Алексей Попогребский, Виталий Манский, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Владимир и Александр Котт,  Евгений Гиндилис, Олег Березин, Андрей Плахов, Андрей Смирнов, Александр Гельман, Татьяна Калецкая, Лариса Малюкова, Александр Митта, Александр Велединский. Под петицией указано, что подписание еще продолжается.

Решение об аресте Кирнилла Серебренникова будет приниматься на заседании суда 23 августа. Ночь режиссеру предстоит провести в СИЗО "Матросская тишина". В Следственном комитете России заметили, что его вина подтверждается разными источниками.

"Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами", – цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Автор: Алексей Минин22 августа 2017, 20:03

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