Кончаловский пожалел Серебренникова
"Всегда есть сочувствие к человеку, который ошибся, сделал что-то такое, что нарушает закон. Конечно, жалко, что человек ошибся. Решать такие вопросы нельзя по понятиям. Есть закон", – цитирует Кончаловского газета "Известия".
Задержание Серебренникова прокомментировали и другие деятели культуры. Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов заявил, что делать выводы относительно инцидента еще рано. При этом он подчеркнул, что считает руководителя "Гоголь-центра" "умным и одаренным" человеком, пишет РБК.
Режиссер Евгений Каменькович назвал задержание Серебренникова "позором для России". "Бред продолжается. Это дурдом и позор для всей страны. Серебренников – он просто художник, он просто делает дело, и зачем ему мешать, я не понимаю", – заявил он.
Каменькович отметил, что этот скандал портит репутацию России. "Мы превращаемся в Северную Корею. Я не думаю, что это самая главная проблема в стране", – добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала Кирилла Серебренникова прямо во время съемок фильма. Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей. Сейчас Серебренников находится в Следственном комитете. Он отказывается давать показания до приезда своего адвоката.
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