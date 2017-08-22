Кончаловский пожалел Серебренникова

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал скандальное задержание Кирилла Серебренникова. Он выразил коллеге сочувствие.

"Всегда есть сочувствие к человеку, который ошибся, сделал что-то такое, что нарушает закон. Конечно, жалко, что человек ошибся. Решать такие вопросы нельзя по понятиям. Есть закон", – цитирует Кончаловского газета "Известия".

Задержание Серебренникова прокомментировали и другие деятели культуры. Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов заявил, что делать выводы относительно инцидента еще рано. При этом он подчеркнул, что считает руководителя "Гоголь-центра" "умным и одаренным" человеком, пишет РБК.

Режиссер Евгений Каменькович назвал задержание Серебренникова "позором для России". "Бред продолжается. Это дурдом и позор для всей страны. Серебренников – он просто художник, он просто делает дело, и зачем ему мешать, я не понимаю", – заявил он.



Каменькович отметил, что этот скандал портит репутацию России. "Мы превращаемся в Северную Корею. Я не думаю, что это самая главная проблема в стране", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала Кирилла Серебренникова прямо во время съемок фильма. Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей. Сейчас Серебренников находится в Следственном комитете. Он отказывается давать показания до приезда своего адвоката.