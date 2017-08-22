Режиссера Кирилла Серебренникова схватили в столице

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников задержан в столице. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как пояснили в главном управлением по расследованию особо важных дел СК России, режиссер задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей. Эти деньги были выделены в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", передает RT.

"Его действия квалифицируются следствием по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения", – заявили в Следственном комитете.

Художественному руководителю театра "Гоголь-центр" грозит до десяти лет тюрьмы, а также штраф в миллион рублей или более. В настоящее время следствие решает вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Flashnord.

Как писали Dni.Ru, в мае текущего года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски. Правоохранители нагрянули к режиссеру в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Следователи полагают, что Министерство культуры России выделило студии около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли, однако эти деньги были похищены с использованием фиктивных документов на организацию спектакля "Сон в летнюю ночь".

Под арестом уже находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Кроме того, бывший гендиректор студии Юрий Итин взят под домашний арест.

Напомним, что Серебренников известен по таким фильмам, как "Изображая жертву", "Измена", "Юрьев день". Он один самых топовых театральных режиссеров – его спектакли идут в МХТ им. Чехова, в театрах Берлина и Латвии.

