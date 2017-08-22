Серебренников на допросах сдал всех коллег по театру

Задержанный правоохранительными органами художественный режиссер "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, будучи свидетелем по крупному делу о мошенничестве, дал показания на своих коллег из "Седьмой студии". После этого они стали сотрудничать со следствием.

"Главбух этой организации Нина Масляева, признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова – свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа", – цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ходом следствия.

В ближайшее время правоохранители предъявят руководителю "Седьмой студии" обвинения, а затем изберут для него меру пресечения. Следователь или суд должны будут решить, где художественный руководитель "Гоголь-центра" проведет следующие пару месяцев, в течение которых будет идти следствие. Вариантов несколько: домашний арест или пребывание в следственном изоляторе временного содержания.

Задержание Кирилла Серебренникова не оставило равнодушными многих деятелей культуры и искусства. Так, первый зампред Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов отметил, что пока еще рано делать выводы из случившегося. Вместе с тем он охарактеризовал главу "Седьмой студии" как "умного и одаренного" человека.

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что сожалеет о задержании Серебренникова. "Конечно, жалко, что человек ошибся. Решать такие вопросы нельзя по понятиям. Есть закон", – процитировали его "Известия".





Напомним, Кирилл Серебренников был задержан во вторник, 22 августа, во время съемок фильма. Его подозревают в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета. В настоящий момент режиссер находится в Следственном комитете. Он отказался давать показания без своего адвоката.

