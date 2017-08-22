Известная актриса грязно выругалась из-за Серебренникова

Известная актриса Юлия Ауг нецензурно выразилась о задержании режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 68 миллионов рублей.

Бурную эмиоциональную реакцию по поводу произошедшего с коллегой Юлия выразила у себя на странице в Facebook. "Они это сделали. *****", – написала она. Подписчики горячо поддержали актрису, также возмутившись, что Серебренникова задержали.

Сейчас режиссера допрашивают в Следственном комитете, передает ТАСС. Пока Серебренников числится подозреваемым. Мера пресечения в отношении него будет избрана в течение 48 часов.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, режиссера подозревают в организации хищения на сумму не менее 68 миллионов рублей, пишет РЕН ТВ. Следствие намерено предъявить худруку московского "Гоголь-центра" обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В "Гоголь-центре" не смогли прокомментировать задержание худрука. Его первый заместитель Алексей Кабешев заявил, что в театре недавно узнали о произошедшем, передает РБК. Режиссер Никита Михалков также отказался комментировать задержание Серебренникова, сообщает НСН.

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что будет поддерживать коллегу, если выяснится, что причина задержания – творческая деятельность. "Я буду стоять горой за освобождение Серебренникова. Если речь идет о финансовых нарушениях, то я не в праве ничего комментировать до тех пор, пока мне не расскажут, что, куда, зачем и почему", – сказал он.

Напомним, в мае 2017 года правоохранители провели обыски в квартире и на рабочем месте Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении 200 миллионов. По словам режиссера, во время обысков у него изъяли загранпаспорт.