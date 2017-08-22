Серебренникова задержали на съемках

Сценарист Михаил Идов рассказал подробности скандального задержания режиссера Кирилла Серебренникова. Все произошло, когда руководитель "Гоголь-центра" был на съемках своего нового фильма в Санкт-Петербурге.

"Сегодня по расписанию была смена съемочная. Судя по всему, задержание произошло на площадке в Петербурге. Это абсолютный шок и для меня, и для Лили (супруга Михаила Идова. – Прим. ред.), для продюсеров", – цитирует сценариста РЕН ТВ.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов также подтвердил, что худрука "Гоголь-центра" задержали во время работы над фильмом. "Кирилл находился вчера в Петербурге, где снимает кино, там его задержали и доставили, насколько мне известно, в сопровождении силовиков в Москву", – рассказал правозащитник.

Адвокат заявил, что в момент задержания Серебренникова находился во Владимире. В ближайшее время он намерен приехать в Следственный комитет, где будет проходить допрос режиссера, передает РИА Новости. Правозащитник подчеркнул, что до его приезда Серебренников никаких показаний давать не будет, передает агенство "Москва". Адвокат отметил: пока ему неизвестно, какую меру пресечения будет запрашивать Следственный комитет.

Также стало известно, кто временно будет исполнять обязанности художественного руководителя "Гоголь-центра". Место Серебренникова займет его заместитель по финансам Юлия Калинина.

Напомним, ранее стало известно о задержании режиссера, подозреваемого в хищении 68 миллионов рублей. Серебренников был доставлен на допрос в Следственный комитет. Мера пресечения в отношении него будет избрана в течение 48 часов.