Серебренников сдал экс-директора "Гоголь-центра"

Стали известны подробности ареста экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Выяснилось, что он был задержан на основании показаний режиссера Кирилла Серебренникова и еще нескольких фигурантов дела.

Информация о том, что художественный руководитель "Гоголь-центра" фактически сдал своего предшественника указана в ходатайстве следователей об аресте Малобродского, сообщает Life.ru. "Причастность Малобородского А.А. к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно показаний Серебренникова К.С., Итина Ю.К., Итиной М.Ю., Апфельбаум С.М", – говорится в документе.

Адвокаты фигурантов дела уже ознакомлены с этим ходатайством в суде. Напомним, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников является свидетелем по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей.

По информации следователей, с 2011 по 2014 годы из бюджета некоммерческой компании "Седьмая студия", организованной руководителем "Гоголь-центра", были похищены денежные средства в размере 200 миллионов рублей.

В рамках расследования финансовых махинаций в квартире Серебренникова прошли обыски. Следователи обнаружили у режиссера недвижимость в Берлине стоимостью около 300 тысяч евро. В рамках этого же дела был проведен обыск у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.