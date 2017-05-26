Серебренникова после допросов душат слезы

Кирилл Серебренников впервые прокомментировал громкий скандал вокруг "Седьмой студии" и "Гоголь-центра". Известный режиссер описал свои эмоции от произошедшего в социальной сети Facebook.

"Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают – так хочется каждого обнять и поблагодарить лично!" – написал Серебренников. Он также отметил, что порой в жизни случаются события, к которым просто невозможно как-либо подготовиться.

"Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать", – заявил он.

Режиссер поблагодарил всех за поддержку, а в особенности – Чулпан Хаматову, Евгения Миронова, Федора Бондарчука и "всех коллег". "Мой любимый театр "Гоголь-центр", вся команда, все актеры, все зрители, завалившие нас в эти дни цветами, спасибо вам огромное!" – написал он.

Как ранее сообщали Dni.Ru, во вторник, 23 мая, в здании "Гоголь-центра", а также дома у худрука учреждения Кирилла Серебренникова прошли обыски. Известно, что в настоящее время создатель "Ученика", "Изображая жертву" и других культовых фильмов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей. Это связано с деятельностью организации "Седьмая студия", которую когда-то основал сам Серебренников.

В защиту режиссера высказались многие деятели культуры и искусства. Соответствующее обращение у здания "Гоголь-центра" зачитала актриса Чулпан Хаматова, а известный артист и худрук Театра наций Евгений Миронов передал письмо в защиту Серебренникова лично Владимиру Путину.

"Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас – наоборот! – столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я вас всех очень люблю", – подытожил Кирилл Серебренников на своей странице в социальной сети Facebook. Публикация собрала почти шесть тысяч лайков и несколько сотен комментариев. "Держитесь", "Мы с вами", "Будь хладнокровным. Мы с тобой", – написали друзья, коллеги и поклонники режиссера.