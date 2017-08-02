Начались съемки нового сезона сериала "Мажор" с Прилучным
Актриса подтвердила начало съемок многосерийной картины, выложив в своем Instagram снимок со съемочной площадке. На фото запечатлена специальная, сувенирная тарелка с символикой сериала.
Кроме того, на ней также записаны имена и фамилии членов съемочной команды. Судя по снимку, никто из ведущих участников "Мажора" не покинул состав.
Режиссером картины назначили Игоря Твердохлебова, а генеральным продюсером останется Александр Цекало. В главных ролях по-прежнему будут сниматься Карина Разумовская и Павел Прилучный.
Естественно, поклонники сериала бурно отреагировали на пост актрисы и начали засыпать ее вопросами о сюжете будущего сезона. Однако Карина предварительно сообщила, что не станет раскрывать сценарий.
Напомним, премьера сериала "Мажор" состоялась на Первом канале в 2014 году. Первые два сезона пользовались бешеной популярностью у зрителей – сюжет "зацепил" людей совершенно разных возрастов. Главный герой картины – классический представитель золотой молодежи Игорь Соколовский, который под влиянием сложных жизненных обстоятельств вынужден повзрослеть.
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