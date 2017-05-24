Жена Прилучного готовится к пластической операции
Корреспондент Dni.Ru связался с Агатой, дабы выяснить, что побудило ее изменить свои и без того красивые зубы. "Я адекватно отношусь к пластическим операциям, которые действительно необходимы людям. Например, нос – рубильник, тяжело с ним жить. Думаю, имеет смысл его изменить, когда совсем все плохо. Если говорить о зубах, я недавно установила виниры, поскольку у меня были медицинские показания – свои зубы не очень хорошие. Пока я лично не прибегала к помощи пластических хирургов, но не исключаю такой возможности. Я все-таки буду стареть. Может, у меня что-нибудь вывалится", – рассказала звезда сериала "Закрытая школа".
Поклонники поспешили с выводами: "Прощай, естественная красота, харизма. Как можно хотеть дотошно белые и ровные зубы? Актеры, наоборот, тем и востребованы, что разные. Кто-то далеко не идеален, но еще больше любим зрителями. Красота изнутри идет. У Тома Круза, например, нос большеват немного и на бок чуть, но это его индивидуальность, он и с ним симпатичен. Не копирка с подиума".
Напомним, Агата Муцениеце и звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный познакомились во время съемок многосерийного фильма "Закрытая школа". Павел признавался, что влюбился в девушку во время киношного поцелуя и понял, что она – та самая. Но, прежде чем стать мужем актрисы, ему пришлось несколько месяцев подождать, когда разладятся отношения Агаты и ее молодого человека.
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