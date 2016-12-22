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"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
После выхода на телеэкраны сериала "Мажор" актер Павел Прилучный стал очень востребованным. "Волна популярности захлестнула его еще с первого сезона этого фильма, – рассказала Dni.Ru супруга актера Агата Муцениеце. - Весь уходящий год муж провел в командировках, на съемках. Занятость была колоссальная, мы его почти не видели. Но именно благодаря этому мы смогли построить загородный дом".
"Празднование Нового года мы совместим с новосельем, – призналась Агата во время презентации сериала ТНТ "Гражданский брак". – Решили покинуть в Москву и уехать жить за город. На этот дом Паша копил очень долго – потратил океан и бездну денег. Есть там и мой маленький вклад – шторы". В Москве пара давно обзавелась собственным жильем, но загазованный мегаполис им надоел, хочется дышать чистым дачным воздухом.
Из-за этого переезда трехлетний сын актерской семьи Тимофей теперь не сможет ходить в детский сад. "Мы долго ждали там место, получили в итоге, но теперь переезжаем жить за город, так что походить туда не получится. Помогает мне растить детей няня и бабушка – Пашина мама", – призналась Агата.
Ранее в интервью Dni.Ru Агата сообщила, что в момент ее родов муж бы в отъезде. "Паша в это время был в Питере на съемках "Мажор-2" и просто не успел приехать на роды, хотя и очень хотел, – призналась Агата. – Когда я позвонила ему из реанимации и сообщила, что рожаю, эта новость стала шоком для мужа. Он сказал: "Ты прикалываешься сейчас? Не может быть!" Паша разнервничался больше, чем я, пришлось его успокаивать".
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