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Культура

Названы самые высокооплачиваемые актрисы

Эмма Стоун. Фото: GLOBAL LOOK press/F. Sadou
Журнал Forbes опубликовал свой собственный топ-10 самых высокооплачиваемых актрис 2017 года. Эксперты журнала основывались на открытые источники и собственную информацию.
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На первом месте в десятке самых высокооплачиваемых актрис 2017 года журнал Forbes разместил звезду киноленты "Ла-Ла Ленд" Эмму Стоун. По сведениям экспертов издания, актриса за минувшие двенадцать месяцев стала богаче на 26 миллионов долларов.

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В тройке лучших оказались также Дженнифер Энистон с 25,5 миллионами долларов и Дженнифер Лоуренс, которая разбогатела за год на 24 миллиона долларов. Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых актрис года Мелисса Маккарти с 18 миллионами и Мила Кунис, заработавшая за год 15,5 миллионов долларов.

Вторая пятерка тоже выглядит солидно. На шестом месте в десятке лучших журнал разместил Эмму Уотсон, на седьмом – Шарлиз Терон. Обе дамы за минувший год стали богаче на 14 миллионов долларов каждая. Восьмое место рейтинга разделили между собой тоже две актрисы – Кейт Бланшетт и Джулия Робертс. Они заработали по 12 миллионов долларов. 


Замыкает лучшую десятку по версии авторитетного и информированного Forbes актриса Эми Адамс. Она за прошедший год заработала 11,5 миллионов долларов. 

Автор: Алексей Минин16 августа 2017, 21:56
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