Названа самая состоятельная спортсменка Земли

Согласно сведениям авторитетного журнала Forbes, второй год подряд титул самой богатой спортсменки мира удерживает одна и та же теннисистка. Российских спортсменок в топ-10 милионерш, увы, нет.

Первое место в рейтинге самых богатых спортсменок мира второй год подряд удерживает американская теннисистка Серена Уильямс. За рекламные кампании и другие мероприятия в 2017 году ей заплатили 27 миллионов долларов, сообщает Forbes.

На втором месте рейтинга со своими 12,6 миллионами расположилась немка Ангелик Кербер, как и Серена, теннисистка. Замкнула тройку самых состоятельных спорт-леди автогонщица из США Даника Патрик с рейтингом в 12,2 миллиона долларов. В первую пятерку также вошли боец смешанного стиля из США Ронда Роузи с 11 миллионами истаршая сестра Серены Уильямс – Винус. В кошельке у последней Forbes насчитал 10,5 миллионов долларов.





Ранее регулярно попадавшая в топ-10 аналогичных рейтингов россиянка Мария Шарапова в этот раз в список не попала. Впрочем, это не мешает Марии делать заявления о том, что они с Сереной вполне могли бы быть подружками.

"Мы с Сереной могли бы стать друзьями, ведь нами движет одна и та же страсть, но мы не друзья. Возможно, когда мы закончим с теннисом, мы сможем дружить", – написала Шарапова в своей автобиографической книге Unstoppable: My Life So Far.



Шарапова считает, что Уильямс возненавидела ее после своего проигрыша на Уимблдонском турнире 2004 года. В финале Шарапова выиграла у Серены, чем довела американку до слез и причитаний в раздевалке.