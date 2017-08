Сказочная жизнь отпрысков миллиардера Абрамовича

Поместья, вертолеты и лошади – дети олигарха имеют все. Он старается, чтобы его наследники не знали нужды.

Роман Абрамович с состоянием 9 миллиардов долларов входит в топ богатейших людей по версии "Форбс". Денег у него там много, что даже все его бывшие жены и дети живут как у Христа за пазухой. Судите сами: в частную школу Godolphin and Latymer и колледж Royal Holloway детей Абрамовича от второго брака возят на пуленепробиваемом внедорожнике или на вертолете.

На 18-й день рождения средней дочери Софьи отец подарил выступление модного музыкального коллектива, торт от именитого кондитера, и другие прихоти на сумму в 45 тысяч долларов. Новый год дети олигарха во главе с матерью Ириной ужемного лет встречают на Мальдивах в роскошном отеле One And Only Reethi Rah Maldives, где их соседям являются чета Бекхэм и именитый ведущий Гордон Рамзи. Обходит такой отдых в 300 тысяч долларов.

Живут детки тоже в комфорте. После развода отец оставил их матери недвижимость в Великобритании, Франции, Швейцарии и России. Больше всего они любят поместье в графстве Хэмпшир, которое ранее принадлежало королю Иордании и обставлено по-королевски: кроме роскошного дома на территории находится озеро, бассейн, теннисный корт, площадки для игры в поло.

На вилле живут не только коты и собаки, но и лошади. Конюшня, рассчитанная, кстати, на 100 лошадей, – не просто развлечение для богатых. Две дочери пары – Анна и София – профессионально занимаются конным спортом и даже занимают призовые места на конкурсах. Такое удовольствие обходится семье примерно в полмиллиона долларов в год, не говоря уже о покупке новых лошадей, каждая из которых, как выяснила "Телепрограмма" стоит порядка 400 тысяч долларов.