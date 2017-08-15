Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу

По случаю дня памяти Виктора Цоя Иосиф Пригожин вспомнил некоторые факты своего знакомства с ним. Оказывается, именно продюсер купил певцу тот самый роковой автомобиль, на котором он разбился 15 августа 1990 года.

По словам Пригожина, в то время он работал помощником Юрия Айзеншписа, который сотрудничал с Цоем. Так мужчины и познакомились, а позже продюсер помог приобрести певцу серебристый автомобиль "Москвич-2141", который стал первым и последним в жизни легендарного рокера.

"Юрий Шмильевич мне выдал пакет денег и отправил за покупкой. Тогда, в 90-е годы, все работали за наличные, без банков. И мы, естественно, за наличные пошли этот "Москвич" покупать. Помню, что у меня в пакете лежали 33 000 рублей, а машина стоила 32 500 рублей", – цитирует Пригожина Starhit.

Купив машину, Пригожин и Цой не смогли сразу на ней поехать, так как не было бензина. Тогда они остановили водителя грузовика и попросили через шланг наполнить бак. "В день покупки я гнал машину. Виктор сидел рядом и сказал: "Йося, ты на дороге не хулигань, потому что плохо может закончиться", – вспоминает продюсер.

Пригожин подчеркнул, что Цой был не очень опытным водителем, а потому опасался ездить на большой скорости. Продюсер рассказал, что после покупки певец не смог сразу сесть за руль, так как спешил на гастроли. Автомобиль поставили под брезент в Беляево, где на тот момент жил рокер.

Также Пригожин подчеркнул, что и спустя 27 лет после смерти Цоя, он помнит о нем только самое хорошее. "Самое главное воспоминание о Викторе, что он был очень добродушный, не пафосный, очень внимательный к тем, с кем общался. Не было у него снобизма", – добавил он.