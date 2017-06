Какие песни Цой "слизал" у западных исполнителей

Сегодня, 21 июня, легендарному советскому рок-музыканту Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. За свою недолгую жизнь он успел обзавестись множеством преданных поклонников, которые до сих пор его боготворят. А вместе с тем, по мнению некоторых критиков, все творчество главного идола 80-х построено на плагиате. Dni.Ru попытались разобраться в этом вопросе.

Пока фанаты восхищаются музыкой Цоя и пытаются постичь глубину его текстов, эксперты спешат разоблачить лидера группы "Кино". Специалисты считают, что он воровал композиции у западных звезд. В частности, музыкант якобы черпал вдохновение в творчестве британских рок-групп The Cure, The Smiths, The Sisters Of Mercy, The Clash и The Police.

Критики уверены, что знаменитая "Пачка сигарет" (1988) напоминает композицию In Your House (1980) группы The Cure. Также считается, что у этих ребят советский музыкант своровал мотивы для песен "Закрой за мной дверь" (1988) (Play For Today, 1980), "Мама, мы все тяжело больны" (1988) (Primary, 1987), "Спокойная ночь" (1988) (Faith, 1981), "Видели ночь" (1986) (Boys don't cry, 1980) и многие другие.

На основе песен The Smiths родился такой хит, как "Это не любовь" (1985) (Reel Around The Fountain, 1984), и один из самых любимых поклонниками Цоя – "Когда твоя девушка больна" (1987) (Girlfriend in a coma, 1987).

Что касается последней композиции, совершенно очевидно, в этом случае украдена не только музыка, но и текстовая концепция. И в этом плане у оригинала смысл намного глубже и драматичнее, ведь в этой песне речь идет о девушке в коме.

А вот Цой свою композицию написал в шутку. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" сообщила его близкая подруга Марина Смирнова. "Как-то я заболела, Юра Каспарян, который тогда был моим молодым человеком, остался меня лечить. И вот он один раз не пришел на какую-то вечеринку, второй раз… И тогда Витя просто пошутил – написал такую песню", – рассказала она.

В песне "Дальше действовать будем мы" (1988) отчетливо слышится мотив Amphetamine logic (1985) группы The Sisters Of Mercy, композиция "Троллейбус" (1983) похожа на London Calling (1979) группы The Clash, а "Фильмы" (1986) – бледная копия Every breath you take (1983) группы The Police.

Как мы видим, творчество Цоя – мыльный пузырь. Впрочем, поклонники группы "Кино" не устают защищать своего кумира.

Некоторые из них подчеркивают, что даже великие музыканты нет-нет, да и подворовывают друг у друга, так как уникальный продукт могут создать лишь истинные гении, а они рождаются раз в столетие. Другие говорят, что плагиатом можно назвать лишь аранжировку песен Цоя, которой занимался вовсе не он, а другие музыканты "Кино". Есть и те, кто заявляет, что композиции исполнителя ценны прежде всего текстами.