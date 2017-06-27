Пригожин раскрыл секрет Бузовой

Иосиф Пригожин прокомментировал феномен популярности Ольги Бузовой. Продюсер раскрыл секрет успеха теледивы как певицы.

В последнее время на эстраде появилось множество непрофессиональных исполнителей, самыми яркими представителями которых являются актриса Настасья Самбурская и ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

Продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение относительно сложившейся ситуации. "Во-первых, хочу сказать пару слов в защиту этих двух девушек. Настасья Самбурская – актриса, она играет в театре. Она может нравиться или не нравиться, но у нее есть индивидуальность, этим она и "цепляет". Если говорить об Ольге Бузовой, она – "продукт" телевидения", – разложил по полочкам Пригожин.

Он выразил мысль, что раз такие артисты востребованы, значит обществу такое и нужно в данный момент. "Лично я смотрю на все это, как на абсолютно естественный процесс. Не могу сказать, что они поступают правильно, но осуждать их – последнее дело. Они же популярны не потому, что кто-то хочет этого или не хочет, а потому что они являются телевизионными или интернет-героями. Такова действительность нашего времени", – констатировал продюсер.

При этом Пригожин не скрывает, что на концерты тех же Бузовой и Самбурской он бы не пошел. Иосиф открыл секрет успеха Ольги. "У Оли абсолютно коммерческий материал, со своими песнями она попадает в десяточку. Многие радиостанции совершают большую глупость, что не ставят ее песни. Им кажется, что не играя Бузову, они выглядят лучше, но на деле они играют материал гораздо хуже, чем песни Оли. Знаете, в чем ее главный успех? В ее честности, искренности. У нее нет никакого образа, она не играет – Оля такая и есть. Она все про себя знает и все понимает, при этом не боится экспериментировать – и люди это одобряют", – цитирует Иосифа Пригожина Woman.ru.