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Культура

Найдено подтверждение истории о превращении воды в вино

Брак в Кане Галилейской (Паоло Веронезе, 1562—1563 гг.) Фото: wikipedia.org
Израильские археологи нашли косвенное доказательство известной библейской легенды о том, что Иисус Христос превратил воду в вино. Недалеко от древнего города Кана Галилейская они обнаружили мастерскую по изготовлению ритуальных сосудов.
прочитано 457 раз

Согласно библейскому сюжету, Иисус Христос совершил одно из своих чудес на свадебном торжестве в Кане Галилейской. Во время застолья у гостей закончилось вино, тогда Христос сказал взять шесть каменных сосудов, наполненных водой, и превратил ее в напиток. 

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Какое вино пил Иисус Христос

Долгое время ученые сомневались, что подобные кувшины использовались иудеями в I веке нашей эры. Однако последняя находка заставила их изменить мнение. Изучив найденные ритуальные сосуды, археологи пришли к выводу, что сделаны они из известняка, а не из керамики, как все остальные, передает РИА Новости. 

Как пояснили исследователи, в древнееврейской культуре считалось, что керамическая посуда легко становится "нечистой", а потому ее нельзя использовать в ритуальных целях. Известняк же, напротив, – "чистый" материал.

"Наши раскопки подчеркнули ключевую роль соблюдения ритуальной чистоты иудеями – не только в Иерусалиме, но и в далекой Галилее", – заявил один из археологов. Также ученые обнаружили искусственно созданную пещеру, а внутри нее – многочисленные инструменты и станки.

Автор: Рудольф Великолепный15 августа 2017, 14:17

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