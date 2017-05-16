В центре Москвы откопали кладбище

Во время проведения работ по программе "Моя улица" столичные археологи обнаружили некрополь XVII века. Фундамент разрушенного храма был обнаружен на улице Сретенка.
"В кладке археологи обнаружили фрагменты белокаменных надгробий. Фрагмент белокаменного надгробия XVII века находился во вторичном использовании в кладке", – сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Кроме того, в ходе осмотра были найдены нательный крест, костяная пуговица (возможно бирюлька), монеты ручной чеканки (предварительная датировка – XVI – XVII вв.), фрагменты керамических сосудов XVI – начала XX вв., рассказали в Департаменте культурного наследия города Москвы.
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