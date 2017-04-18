Какое вино пил Иисус Христос

Американский антрополог Патрик Макгаверн предположил, какое вино мог пить на Тайной Вечере Христос. Согласно результатам его исследования, в бокале Иисуса было концентрированное вино с фруктовыми нотками и специями.

Свои предположения ученый основывает на том, что именно это вино было наиболее распространено два тысячелетия назад в Иерусалиме. Патрик Макгаверн исследовал содержимое бочек, в которых хранился алкогольный напиток во время жизни Христа.

Согласно его исследованию, в Иерусалиме в то время в вино добавляли гранат, мандрагору, шафран и корицу. Ученый отметил, что в ряде стран напиток, изготовленный по похожему рецепту, христиане пьют при праздновании Пасхи, передает Independent.

Профессор богословия Даниэл Кендалл заявил, что прежде всего для подобного исследования необходимо установить, где территориально проходила Тайная Вечеря. Исходя из этого нужно будет определить, какое вино было популярно в том или ином районе.

Ранее неподалеку с Иерусалимом, в предполагаемом месте проведения Тайной Вечери, археологи обнаружили бочку с надписью "вино из черного изюма". Исследователи предположили, что древние виноделы предварительно высушивали виноград для более сладкого и насыщенного вкуса.

При этом Патрик Макгаверн отметил, что установить, какое именно вино пил Иисус Христос, невозможно. "Если кто-нибудь найдет для меня Святой Грааль и отправит его в мою лабораторию, я проведу исследование и сообщу вам о результатах", – пошутил он.

Напомним, в октябре 2016 года археологи впервые за 500 лет вскрыли гробницу Иисуса Христа в храме Гроба Господня. Они пытались выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что в ней захоронен Иисус Христос.