Деятели культуры поддержали предложение ОНФ об индексации президентских грантов

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Четверг 6 июля
Лента новостей
21:58
Гинекологи выкачали 23 литра жидкости из 150-килограммовой девушки
21:48
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Франции (видео)
21:23
Дерзкий самец напугал Елизавету II (видео)
21:09
Что нового будет на региональных выборах
21:04
Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником
20:40
Сообщившая об алкоголизме Осина Штурм купила ему вино
20:40
Россиянке продали билет на несуществующее место в самолете
20:40
Чем удивила Москва гостей урбанистического форума
20:26
В центре Киева автомобилист протаранил толпу митингующих
19:27
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
19:07
Катя Жужа из "Дома-2" со слезами объявила о своем уходе
18:53
Пенсионерка из Заполярья бросила пить благодаря судебным приставам
18:32
Москвичей свалила депрессия из-за непогоды
18:12
В Петербурге загорелся завод красок (видео)
18:01
Центробанк в шоке от инфляции
17:57
Ведущий сравнил размер мужского достоинства Родригеза с монеткой
17:56
Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом
17:54
В России решили заменить деньги
17:40
На Украине во время учений подстрелили журналиста
17:33
Водитель на МКАД спас выводок утят (видео)
17:20
Медведева наказали за скандал в Лондоне
17:15
Госдума меняет формат работы с правительством
17:08
Волочкова распугала народ на пляже
17:04
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением
16:52
Анисина с посиневшей губой – Джигурде: Ты за это ответишь
16:46
Встречу Путина и Трампа увековечат в смартфоне
16:38
В Москве зафиксировали резкое усиление ветра
16:36
Сбившая "пьяного" мальчика женщина снова нарушила закон
16:35
Московской реновацией занялись лучшие архитекторы мира
16:33
Мужчина отправил дочь в Диснейленд с помощью тазика
15:45
Участница "Минуты славы" съела с пивом живую змею (видео)
15:40
Гордон поглумилась над браком "худшего из мужей"
15:38
Актриса Яковлева: Теперь можно и правду сказать
15:37
Свекровь расстроила звезду "Дома-2" после свадьбы
15:32
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта
15:27
Преградивший дорогу скорой автохам заинтересовал следователей
15:15
Отца "пьяного" мальчика признали потерпевшим по делу о халатности
15:15
Лучшие средства для идеального поцелуя
14:59
Поклонская опубликовала порновидео
14:53
Лукашенко пал под чарами молодой брюнетки
14:48
В Москве пенсионера задавил внедорожник на буксире
14:47
Зачем Янукович хочет отдать Крым Украине
14:39
Москвичам предстоит пережить самый холодный день июля
14:35
Василиса Володина побила Розу Сябитову
14:34
Продавца "Мерседеса Ельцина" назвали проходимцем
14:32
В Сеть попали интимные фото Воробьева и Семенович
14:25
На ВДНХ открылась шоу-рум программы реновации
14:17
В Москве скончалась известная поэтесса
14:05
Скалолазка без ноги снялась голой
14:00
Что президент делал с новым лимузином
13:57
Самая красивая пара "Дома-2" снова вместе
13:54
После шикарной свадьбы Собчак назвали престарелой цирковой кобылкой
13:47
Тест-драйв Volvo V90 CC. Роскошь. Технологичность. Комфорт.
13:38
Любующееся салютом НЛО сняли на видео
13:35
Путин уволил восемь генералов
13:34
Видеоарт со всего мира показали в Москве
13:27
Меркель предала Трампа ради Путина
13:24
Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео
13:23
Астрономы открыли тайну Млечного Пути
13:13
В Москве у Навального проводят обыск
13:09
Скромница Миддлтон вышла в свет в прозрачном платье
13:01
Хоккеистки сборной США разделись для журнала
12:57
Повисшая на заборе Мирошниченко завизжала от ужаса
12:50
На Неделе моды показали "распухших" девушек
12:28
Илюмжинов объяснил неожиданное решение Каспарова
12:22
Чем вызван рост доверия к "Единой России"
12:08
Кому достанется наследство Олега Яковлева
12:05
Бывший муж Гордон показал свадебные фото с "кувалдой"
12:02
Молодого бойца ММА застрелили в его доме
12:01
Герой "Пусть говорят" "сменил" пол в процессе похудения
11:16
В Москве из платежного терминала украли 3 млн
11:13
Бизнес-леди позвала Джигурду под венец
11:09
Соловьев втянул главу ВЦИОМа в скандал с "2% дерьма"
11:02
Обнаружены новые миллионы Захарченко
11:01
Агрессивная Паулина Андреева извела родителей
10:57
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
10:41
Россиянин умер после укуса коня
10:37
Американка заперла сына в багажнике и подожгла
10:22
Онкологи объявили о победе над раком
10:14
Молодежный форум "Инерка-2017" открылся в Мордовии
10:12
Убившие главу Сергиева Посада бандиты пойманы
10:00
Татьяна Овсиенко: Идти в ЗАГС совсем не хочется
09:52
Сбежавший из России Каспаров сделал удивительное заявление
09:44
Россиян предупредили об опасности есть колбасу
09:38
В Москве появятся еще два крупных парка
09:18
70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс
09:18
Пластические хирурги изменили внешность Меланьи Трамп
09:14
Власти США похитили приехавшего в Латвию россиянина
09:07
Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой
08:56
Жительница Подмосковья заколола вилкой бабушку
08:41
Прячущийся Янукович захотел вернуть Крым Украине
08:20
Синоптики пообещали ужасную вторую половину лета
08:19
Основатель группы "Секрет" умер от рака
08:14
Полезные свойства поцелуев
21:56
Гидрометцентр ответил вымокшему Жириновскому
21:38
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
21:34
Ученые развенчали миф о пользе "здоровых" продуктов
21:31
В Норильске врача скорой избили за медлительность
20:53
В семье Павла Буре произошло несчастье
20:51
В поезд на МЦК ударила молния
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
Поклонская опубликовала порновидео
Бузова взбесилась из-за укоров в беспросветной тупости
Возлюбленная о последних часах Олега Яковлева
Ливанов теряет сознание от удовольствия из-за Голубкиной
Культура

Деятели культуры поддержали предложение ОНФ об индексации президентских грантов

Фото: onf.ru
ОНФ продолжит добиваться включения в список получателей президентских грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского, а также Театра Наций, "Студии театрального искусства" и других ведущих коллективов. Об этом говорилось на встрече, в которой приняли участие активисты Фронта, руководители учреждений культуры и искусства, представители Министерства культуры и Администрации президента.
прочитано 190 раз

Деятели культуры поддержали предложение Общероссийского народного фронта и Администрации президента РФ индексировать гранты президента в области культуры и искусства на 44% с июля 2017 года. Поручение Владимира Путина проиндексировать гранты в области культуры и искусства, начиная с 2012 года, было дано правительству. Сейчас  в перечень получателей грантов, входят 83 коллектива и образовательные организации. Выполняя поручение главы государства, Минфин в своих расчетах решил исходить из того, что на уровень инфляции за прошедшие пять лет должны быть проиндексированы только гранты для 45 творческих коллективов, которые получали деньги  с 2012 года.

ПО ТЕМЕ

ОНФ составил рейтинг необычных способов ремонта дорог

ОНФ проконтролирует учреждения социальной сферы

ОНФ уличил правительство в экономии на культуре

При этом индексация грантов тем 38 учреждениям культуры и искусства, которые до 2015 года получали аналогичные гранты по линии правительства, требует дополнительно 747 миллионов рублей.

По мнению экспертов, учреждения культуры в этом случае делятся на первый и второй сорт. Минфин "отлучил" от индексации  камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Оркестр под управлением Юрия Башмета, Балет Эйфмана, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.

"Народный фронт будет настаивать на том, что индексация должна учитывать все 83 творческих коллектива", – сказала руководитель рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности", депутат Госдумы Любовь Духанина.

На встрече присутствовал исполнительный директор Пермского государственного академического театра оперы и балета имени  Чайковского Андрей Борисов – именно его театр глава государства поручил включить в список грантополучателей после того, как поддержать талантливых пермских артистов президента попросили участники Медиафорума ОНФ.

"У нас недостаточно репетиционных площадей, нет места для хранения декораций, для гримерных – звезды мировой сцены переодеваются перед выступлением на лестничных пролетах. А ведь для того, чтобы эти люди продолжали работать в Перми, мало интересных художественных задач, мы должны обеспечить им достойные условия работы и достойную оплату труда, в том числе за счет помощи президента", -  сказал Борисов.

Эту позицию поддержал директор и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. "Театр Наций – это практически исследовательский институт, поэтому в нашей работе нужны квалифицированные специалисты, которых мы не потянем финансово без грантовой поддержки. Хочется надеяться, что она будет", – сказал он.

Эксперты Народного фронта высказались за необходимость расширить список получателей грантов, включив в него не только Пермский театр оперы и балета, но и другие выдающиеся коллективы страны.

Автор: Александр Комаров6 июля 2017, 21:30

комментарии

Политика

Трамп оконфузился в первый день на G20
Зачем Янукович хочет отдать Крым Украине
Яценюка высмеяли за неожиданный образ брутала
Русофобия в Европе уходит в прошлое

Шоу-бизнес

Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
Сообщившая об алкоголизме Осина Штурм купила ему вино
Катя Жужа из "Дома-2" со слезами объявила о своем уходе
Ведущий сравнил размер мужского достоинства Родригеза с монеткой

Проишествия

Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта
Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео
Американка заперла сына в багажнике и подожгла

Lifestyle

Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
Эрнст собрался "захватить" Китай
Первый канал поймали на обмане
Политика

Меркель предала Трампа ради Путина

Канцлер Германии вступила в сговор с Россией
Шоу-бизнес

В Сеть попали интимные фото Воробьева и Семенович

Певец шокировал своих поклонниц откровенными снимками
Шоу-бизнес

Гордон поглумилась над браком "худшего из мужей"

Певица и ведущая поиздевалась над Сергеем Жориным
Шоу-бизнес

Сообщившая об алкоголизме Осина Штурм купила ему вино

В жизни музыканта сложилась бредовая ситуация

Гороскоп

Отношения Тарасова и Костенко под угрозой
Как спасти Евгения Осина
Что общего между вегетарианцами и геями
Ребенок спас Дроздову и Певцова

Фоторепортажи

Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом
На Неделе моды показали "распухших" девушек
70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс
Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу

Спорт

Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
Медведева наказали за скандал в Лондоне
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением
Хоккеистки сборной США разделись для журнала

Регионы

Феномену "пьяного" мальчика нашли объяснение
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
Фото российского проктолога на фоне пациентов возмутило Сеть
Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru