Деятели культуры поддержали предложение ОНФ об индексации президентских грантов

ОНФ продолжит добиваться включения в список получателей президентских грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского, а также Театра Наций, "Студии театрального искусства" и других ведущих коллективов. Об этом говорилось на встрече, в которой приняли участие активисты Фронта, руководители учреждений культуры и искусства, представители Министерства культуры и Администрации президента.

Деятели культуры поддержали предложение Общероссийского народного фронта и Администрации президента РФ индексировать гранты президента в области культуры и искусства на 44% с июля 2017 года. Поручение Владимира Путина проиндексировать гранты в области культуры и искусства, начиная с 2012 года, было дано правительству. Сейчас в перечень получателей грантов, входят 83 коллектива и образовательные организации. Выполняя поручение главы государства, Минфин в своих расчетах решил исходить из того, что на уровень инфляции за прошедшие пять лет должны быть проиндексированы только гранты для 45 творческих коллективов, которые получали деньги с 2012 года.

При этом индексация грантов тем 38 учреждениям культуры и искусства, которые до 2015 года получали аналогичные гранты по линии правительства, требует дополнительно 747 миллионов рублей.

По мнению экспертов, учреждения культуры в этом случае делятся на первый и второй сорт. Минфин "отлучил" от индексации камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Оркестр под управлением Юрия Башмета, Балет Эйфмана, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.

"Народный фронт будет настаивать на том, что индексация должна учитывать все 83 творческих коллектива", – сказала руководитель рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности", депутат Госдумы Любовь Духанина.

На встрече присутствовал исполнительный директор Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского Андрей Борисов – именно его театр глава государства поручил включить в список грантополучателей после того, как поддержать талантливых пермских артистов президента попросили участники Медиафорума ОНФ.

"У нас недостаточно репетиционных площадей, нет места для хранения декораций, для гримерных – звезды мировой сцены переодеваются перед выступлением на лестничных пролетах. А ведь для того, чтобы эти люди продолжали работать в Перми, мало интересных художественных задач, мы должны обеспечить им достойные условия работы и достойную оплату труда, в том числе за счет помощи президента", - сказал Борисов.

Эту позицию поддержал директор и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. "Театр Наций – это практически исследовательский институт, поэтому в нашей работе нужны квалифицированные специалисты, которых мы не потянем финансово без грантовой поддержки. Хочется надеяться, что она будет", – сказал он.

Эксперты Народного фронта высказались за необходимость расширить список получателей грантов, включив в него не только Пермский театр оперы и балета, но и другие выдающиеся коллективы страны.