ОНФ проконтролирует учреждения социальной сферы

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ближайшие месяцы запустит постоянный мониторинг качества контроля работы поликлиник, школ и детских садов в регионах. Об этом сообщили эксперты Фронта на заседании Центрального штаба движения.

В ходе мероприятия "фронтовики" обсудили реализацию проекта "Народная оценка качества". Он направлен на формирование работающего механизма влияния граждан на качество работы больниц, поликлиник, а также учреждений социальной защиты и образования. При этом специалисты ОНФ уже провели первые выездные рейды по поликлиникам в Вологодской, Пензенской, Челябинской и некоторых других регионах.



"Посетители поликлиник жаловались нашим активистам, что талончики на посещение врача-специалиста иногда приходится ждать месяцами, а в процедурных кабинетах требуют приходить со своими шприцами и перевязочными материалами", – рассказал о выявленных в результате рейдов проблемах директор Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" Виктор Рожков.

По его словам, людей зачастую не устраивает плохая работа регистратуры и медицинского персонала в целом, а также духота и теснота в коридорах, где им приходится стоять в очереди к врачам. По мнению Рожкова, для исправления ситуации нужна лишь грамотная организация работы со стороны главного врача.

Мониторинг работы региональных поликлиник "фронтовики" намерены начать уже в июле, а с августа он будет расширен на школы и детские сады. Кроме того, Общероссийский народный фронт составит перечень наиболее успешных управленческих практик, которые будут распространяться для повышения качества работы учреждений социальной сферы.

На первом этапе реализации проекты эксперты Фронта провели исследование существующей системы оценки качества работы организаций социальной сферы. "Мониторинг ОНФ показал, что в большинстве случаев оценки, формируемые системой, необъективны и, самое главное, не отражают мнение граждан. Почти половина прошедших оценку организаций не имеет рекомендаций по повышению качества работы, а 37% – это и вовсе формальные рекомендации, написанные под копирку", – сказал член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Народная оценка качества" Виктор Климов.

Проект "Народная оценка качества" начал работу в марте 2017 года. Его цель – улучшение системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы путем большего вовлечения граждан в этот процесс.