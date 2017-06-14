ОНФ уличил правительство в экономии на культуре

Кабинет министров представил в Общероссийский народный фронт доклад о ходе исполнения поручения Владимира Путина об индексации грантов президента в области культуры и искусства. По мнению экспертов ОНФ, предложенное Минфином разделение грантополучателей позволит лишь частично исполнить поручения российского лидера, и разделяет культурных учреждения по формальному признаку.

Как говорится в заявлении Общероссийского народного фронта, Минфин в своих расчетах исходит из того, что на уровень пятилетней инфляции должны быть повышены лишь гранты коллективов, которые и до 2016 года имели статус "президентских". Таким образом, "за бортом" оказываются учреждения, получавшие ранее правительственные гранты.



По данным кабинета министров, в перечень получателей президентской поддержки входят 83 коллектива и образовательные организации. Часть из них до подписания указа были получателями грантов правительства. То есть, констатируют в ОНФ, индексация не коснется почти 40 учреждений культуры и искусства из разных регионов

Для реализации предложенного подхода потребуется 1 миллиард 614,5 миллиона рублей, и эта сумма, как сообщает правительство, уже учтена в поправках к бюджету на 2017-2019 годы, говорится в материалах фронта. При этом индексация грантов остальным учреждениям в сфере культуры и искусства, которые до 2016 года получали финансовую помощь по линии правительства, потребует еще дополнительно 747,2 миллиона. Дополнительные траты в кабмине не поддержали и не отразили их в поправках к бюджету. В Минкультуры такой подход к определению получателей господдержки раскритиковали.

"Это, бесспорно, искажает смысл поручения главы государства, – заявила подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. – Кроме того, подобный избирательный подход при индексации грантов в области культуры и искусства может вызвать отрицательный общественный резонанс. Поэтому Народный фронт полностью поддерживают позицию Министерства культуры".

В ОНФ заявили, что вместе с министерством настаивают на том, что индексация должна учитывать и творческие коллективы, которые до 2016 года были получателями грантов правительства. По словам Костенко, от лица депутатов, представляющих ОНФ, в комитет Госдумы по бюджету и налогам направлена соответствующая поправка к бюджету.

Также Общероссийский народный фронт обратил внимание на то, что есть вопросы к исполнению еще одного поручения президента – по увеличению объема бюджетных ассигнований на выплату грантов главы государства. Несмотря на то, что Минкультуры направило в правительство предложение дополнительно включить в перечень получателей ряд, в списке тех, кому выделяются деньги, они до сих пор не появились.