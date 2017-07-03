Худеющий Шнуров станет отцом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров снимется в лирической комедии режиссера Алексея Нужного "Я худею". Он сыграет одну из главных ролей в картине.

Съемки фильма уже начались. В лирической кинокомедии представлен следующий актерский состав: Саша Бортич, Сергей Шнуров, Ирина Горбачева, Евгений Кулик и Роман Курцын.

"Это веселая история об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье – не в кубиках пресса", – передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта. Сергей Шнуров играет отца главной героини Ани (Бортич).

По сюжету, в ее жизни две любви – еда и красавец-спортсмен Женя (Курцын). После того, как молодой человек бросает ее из-за того, что она поправилась, девушка решает бороться за свою любовь и сбросить 20 килограммов.

Однако оказывается, что в одиночку справиться с килограммами непросто. И на помощь Ане приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля (Кулик). Герой Шнурова когда-то был лихим парнем, но стал серьезным предпринимателем, "строящим царь-бани". Лидер "Ленинграда" прокомментировал новую роль.

enter; width:100%;"> @mshnurova @m.semelyak едем пить. Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июн 22 2017 в 11:51 PDT

"Наш фильм – это комедийный и позитивный взгляд на жизнь в сочетании с реализмом и настоящими трогательными чувствами. У нас нет шуток ради шуток – все смешное мы вылавливаем из реальности", – говорит Шнуров. Вместе с тем, он поделился своим опытом похудения.

"Мне хорошо знакомы переживания наших героев – я сам когда-то похудел на 28 килограммов", – признался певец и актер. "Это всегда сложное и веселое приключение, во время которого ты лучше понимаешь и себя, и тех, кто рядом с тобой", - заявил Шнуров.

Ребята, всем спасибо! Дальневосточный тур прошёл и мы летим домой. Пару дней в любимом Питере, где состоится свадьба Севыча, а потом Тбилиси. Всем удачи и до новых встреч! @leningrad_on Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июн 11 2017 в 8:09 PDT

Отметим, съемки картины "Я худею" планируется завершить к осени. В прокат фильм выйдет в 2018 году.