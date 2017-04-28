Шнуров снял "Экстаз" с голой Ходченковой

Клип на песню "Экстаз" группы "Ленинград" набирает миллионы просмотров в Сети. Особенно пользователям запомнилась актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нем совершенно голой.

Видеоролик появился в Сети 27 апреля 2017 года, передает Lenta.ru. Менее чем за час после публикации десятиминутный клип посмотрели 70 тысяч человек, а за сутки он набрал более 2,1 миллиона просмотров. При этом "лайк" поставили около 60 тысяч человек.

Пользователям Сети клип запомнился участием Светланы Ходченковой. В видеоролике ее героиня периодически занимается любовью с бывшим одноклассником Стасом. Примечательно, что актриса не постеснялась принять участие даже в самых откровенных сценах.

Клип получил множество положительных комментариев на YouTube. "Опять получилось лучше того, что спонсирует МинКульт!" – пошутил один из пользователей ресурса. "По-моему, Бондарчук и Михалков ****** за эти десять минут", – написал Strannik K.

Однако пользователи социальных сетей разошлись во мнении относительно самой песни. Они пишут, что у исполнительницы "слабый вокал", а сама песня "скучная". Тем не менее это не мешает смотреть "короткометражку". "Как всегда бессмысленная музыка, тупой текст, невразумительный вокал и потрясающее видео :)﻿", – написал пользователь с ником Маэстро Воланд. "Что-то песни все хуже, видео все дольше, надо Шнуру кино снимать, а не песни писать уже﻿", – отметила Ирина Xomski.

Добавим, после выхода клипа атаман петербургского городского казачьего общества "Ирбис" Андрей Поляков потребовал закрыть доступ к видеороликам "Ленинграда". Он отметил, что из клипа на песню "Экстаз" необходимо убрать слишком откровенные сцены. "Такая музыка не должна быть общедоступна. Для нее должны существовать специальные клубы. И, конечно, ее надо блокировать в интернете", – цитирует его "Росбалт".

Шнур снял порнуху а рашн пипл опять "в восторге!"#ленинрад#экстаз — Екатерина Щитко (@katatumbus) 28 апреля 2017 г.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новый клип "Ленинграда", даже не посмотрев его. По его мнению, группировка делает все клипы "с серьезной иронией". При этом он отметил, что ранние песни времен "Бумера" ему нравились больше, передает НСН.

Я не смотрел "Экстаз" Также я не смотрел "в питере-пить" и "лабутены". — Жек Даниэлззз (@jekDanielss) 28 апреля 2017 г.

Милонов объяснил, что он "по-своему" относится к лидеру "Ленинграда" Сергею Шнурову. "Если его начинать понимать правильно, то все становится на свои места. Если смотреть на него не поверхностно, то даже антиалкогольные песни получаются", – сказал политик.