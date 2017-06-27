Жена об измене Шнурова: Я о романе не знала, как идиотка

Супруга Сергея Шнурова Матильда рассказала об их непростой семейной жизни. Певец не только позволял себе излишние возлияния, но и завязал романтические отношения на стороне.

На прилавках появилась книга, посвященная Сергею Шнурову и юбилею его группе: "Ленинград. Невероятная и правдивая история группы". Отметим, что в произведении велось повествование не только о творческой, но и личной жизни артиста.

Шнуров никогда не скрывал, что был любителем женщин, однако в августе 2010 года женился на балерине по имени Матильда. Сама артистка рассказала, что их отношения складывались тяжело. "Он пил и был в раздрае полном. В какой-то момент наши отношения скатались в абсолютную ругань. После гастролей он мог прийти с каким-то очередным корешем, с бухлом, я била бутылки, он мог хлопнуть дверью и уйти куда-то", – поведала Шнурова.

А однажды Сергей даже завел отношения на стороне. "Он встретил девушку, которая делала ему концерты в Германии, у них завязались какие-то отношения, я о романе не знала как идиотка. Он стал странно себя вести, по-другому одеваться, надел очки, мог мне не звонить, что ему вообще не свойственно, – в общем, все по классическому сценарию. В какой-то момент я уехала в Испанию на неделю, он меня особо не удерживал, и я поняла, что совсем все плохо", – призналась Матильда.

Тем не менее, когда она вернулась домой, Сергей встретил ее в аэропорту с цветами, но диалога не получилось из-за того, что он напился и стал звонить другой женщине. Матильда это заметила. "Я выхожу из комнаты, беру у него телефон и говорю: это что? А он сидит в остекленевшем состоянии и говорит: ну вот. Я говорю: выметайся отсюда… Мы не общались неделю", – рассказала Шнурова.

Все же Сергей сделал первый шаг к примирению – предложил встретиться. "Мы были в ресторане, я стала бить посуду, он сидел молча, я сказала, что ухожу… я разорвала ему цепочку на шее в подъезде, он куда-то убегал, потом пришел, лег в кровать… В итоге он остался жить дома, но в какой-то момент я поймала его не том, что он продолжал ей звонить. Я говорю: "Подожди, ты зачем это делаешь?" А он: "Ну мне же неудобно", – цитирует Матильду Шнурову "Телепрограмма".

enter; width:100%;"> Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) Апр 12 2017 в 3:19 PDT

Принять ситуацию ей помогла книга Марины Влади, которую в тот момент читала жена артиста. "Я, чуть что, начинала качать права, а у нее в книге вообще этого нет, настолько она любила этого человека (Владимира Высоцкого. – Прим.ред.), и прогибалась, и пыталась спасти ситуацию. Меня эта книга научила смирению и любви. Нужно отсечь обиды и ощущения несправедливости по отношению к себе, и вцепиться в чувство любви, и вложиться в эту ситуацию, и сделать все, и будь что будет", – заключила жена Сергея Шнурова.