Актриса Аронова назвала свою госпитализацию издевательством

В СМИ появилась информация о том, что известная российская актриса театра и кино Мария Аронова легла в московскую больницу. Однако представитель артистки и она сама позже опровергли эту информацию.

Ранее, по информации Life.ru, Аронова пожаловалась врачам на боль и легла в стационар на обследование. При этом, издание подчеркнуло, что сама актриса заявила, что легла в больницу на плановый осмотр.

"Я в отпуске и прохожу ежегодное обследование, чтобы в следующем театральном сезоне радовать зрителей", – цитирует портал Аронову. В то же время, директор актрисы Наталья Дмитрюкова опровергла информацию о ее госпитализации. Она подчеркнула, что Аронова чувствует себя хорошо.

"Это все неправда. Она хорошо себя чувствует", – цитирует Дмитрюкову РИА Новости. Позже Аронова дала комментарий РЕН ТВ, возмутившись тем, что журналисты распространяют ложную информацию о ее госпитализации.

"Это какое-то просто издевательство. А кто это говорит вообще?" – сказала актриса. Она также подчеркнула, что весьма удивлена тем, откуда могли появиться эти слухи.

Мария Аронова – народная артистка России. На ее счету роли более, чем в 50 российских фильмах и сериалах. Среди них "Батальонъ", "Солдаты", "Деффчонки", "Восьмидесятые". В 2016 году актриса получила приз "Быстрый лев" за лучшую женскую роль в фильме "Батальонъ".

