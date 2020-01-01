Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Мария Валерьевна Аронова

Мария Валерьевна Аронова актриса

  • Дата рождения: 11 марта 1972
  • Место рождения: Долгопрудный, Московская область
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 165
  • Вес: 63
  • Жена/Муж: Евгений Фомин
  • Дети: Владислав, Серафима
  • Сериалы: Филатов – 1 сезон

Родилась 11 марта 1972 года в городе Долгопрудный (Московская область) в семье инженера Валерия Максовича Аронова и библиотекаря Людмилы Петровны Ароновой (умерла в 1995 году).

У Марии есть брат Александр Валерьевич Аронов (род. 1968). В 1988 году окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. Он — художник-реставратор монументальной и темперной живописи.

До поступления в ВУЗ М. Аронова служила в Долгопрудненском народном театре в ДК «Вперед» под руководством Ирины Николаевны Тихоновой, которую до сих пор считает крестной мамой своей театральной карьеры.

В 1994 году окончила Щукинское училище (курс В. В. Иванова), однокурсницей Ароновой была Нонна Гришаева.

Со второго курса (по приглашению Аркадия Каца) играет в театре им. Вахтангова.

Снималась в детской передаче «Улица Сезам» (ОРТ, НТВ, СТС).

Широкую известность получила благодаря ролям в сериалах «Клубничка», «Остановка по требованию», «Солдаты» и «Восьмидесятые».

В кино Мария Аронова часто играет комедийные роли второго плана.

Вела передачи «Рядом с тобой» на РТР (в 2002 году) и «Кулинарная семейка» на канале «ТВ Центр».

С 2005 по 2010 годы Мария Аронова ежегодно вела церемонию награждения лауреатов Московской театральной премией «Хрустальная Турандот». Ее партнерами по ведению церемоний становились: в 2005 году — Дмитрий Назаров, в 2006 — Александр Адабашьян, в 2007 — Роман Мадянов, в 2008 — Федор Добронравов, в 2009 — Виктор Добронравов, в 2010 — Михаил Полицеймако.

С 28 мая по 12 ноября 2012 года вела программу «Все будет хорошо!» (изначально — «Люблю, не могу!») на телеканале «Россия-1».

поделиться

Изменяющий жене Афанасьев сбежал от Ароновой через полтора месяца

Валерий сидел на шее у коллеги по цеху

Аронова приползла на коленях просить за сына

Актриса о судьбе наследника

"Мы очень с Сереженькой любим друг друга": Бурунов и Аронова откровенно о своих чувствах

Актеры создали крепкий союз

Била себя в грудь: Аронова увела женатого мужчину из семьи

Это был мимолетный роман

"Меня можно положить в коробку": 48-летняя Аронова шокировала зрителей

Актриса объяснила свои физические способности

Известный актер откровенно об интиме с Ароновой: Сердце стучало у меня, у Маши

Артист признался, что получил удовольствие

"Мой любимый": Аронова призналась в нежных чувствах к Бондарчуку

Артистка восхищается коллегой по цеху

Немного мешают живот и бока: Аронова задирает ноги до головы

Артистка похвасталась необычными навыками

У 46-летней Марии Ароновой появился сын

Артистка принимает поздравления

Мария Аронова о дочери: Она в каком-то чудовищном состоянии

Актриса поговорила с Татьяной Устиновой

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+