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Шоу-бизнес

Известный актер рассказал о романе с Марией Ароновой

Мария Аронова. Фото: GLOBAL LOOK press/ Ekaterina Tsvetkova
У популярного актера Валерия Афанасьева и актрисы Марии Ароновой был роман. Об этом догадались журналисты по комментариям артиста.
прочитано 9741 раз

Недавно Валерий Афанасьев, получивший известность благодаря ролям в таких фильмах как "Простые истины", "Черкизона. Одноразовые люди", "9 месяцев", "Московская сага", "Дело гастронома №1", "Смерть шпионам!", "Воронины", давал откровенное интервью, в результате которого журналисты догадались о его романе с коллегой по кинематографическому цеху Марией Ароновой.

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Когда репортеры набрались смелости и напрямик спросили у актера, действительно ли  у них с артисткой были отношения, тот не стал отпираться. "Да, у нас с Марией Ароновой был роман, я это и не скрываю. У Маши тогда подрастал еще маленький сын Владик, я в детский сад его водил. У нас были прекрасные отношения. Почему не женился на ней? Просто два гения в одной берлоге не могут быть. Она актриса великолепная, но и я не хуже! Мы расстались. А эта история, наша любовь, уже не могла повториться", – цитирует Афанасьева Eg.RU.

Отметим, что сама Аронова не раз в интервью рассказывала о том, как в середине 90-х годов, после разрыва с первым мужем, от которого родила сына, страстно влюбилась в актера, который был ее старше, женат и воспитывал сыновей. После четырех месяцев безумного романа Мария и ее возлюбленный стали жить вместе, когда он рассказал о своем увлечении жене и ушел из семьи.

Валерий Афанасьев. Кадр из фильма "Синдром Шахматиста"

Однако ранее Мария дала себе зарок не разрушать семьи. Но страсть была настолько сильной. что она не сдержалась, поэтому, как считает актриса, она позднее поплатилась. "Я пошла на предательство собственных принципов. Если ты идешь на соблазн, любя так, что становишься полной дурой, и всем ясно, что любовь лишает последнего разума, если тебе говорят все вокруг: "Он тебе не пара", а ты даже слушать не в состоянии, если ты так любишь, что хоть режь себя, но удержаться от желания лечь с любимым в постель не можешь, если ты подчиняешься только слепой страсти, взлетаешь и не живешь уже здесь – тогда можно оправдать любой грех. Но если ты в состоянии понимать, что совершаешь подлость, но все равно ее совершаешь – тогда будет возмездие непременно…" – рассказывала Аронова.

Счастье Марии и Валерия не продлилось долго. через некоторое время Афанасьев вернулся в семью, а саму Аронову обокрали, оставив ее без большого гонорара, на который она рассчитывала кормить сына несколько месяцев. Спустя время у актрисы обнаружили тяжелую форму гепатита. Однако свое счастье Мария Аронова нашла с начальником транспортного отдела в Театре Вахтангова Евгением Фоминым.

Автор: Наталья Аряева16 марта 2017, 16:48
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