Раскрыты детали нового фильма Тарантино

В Сети появились первые подробности нового фильма знаменитого режиссера Квентина Тарантино. Как выяснилось, он планирует снять кино о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне.

В основу нового фильма Квентина Тарантино ляжет история провалившегося музыканта Чарльза Мэнсона, который руководил оккультной группой "Семья". Лидер сектантов 8 августа 1969 года приказал приспешникам атаковать особняк в районе Бенедикт-Кэньон Лос-Анджелеса и убить всех его жильцов. В результате фанатики жестоко расправились со всеми, кто был в доме, в том числе и с актрисой Шэрон Тейт, супругой режиссера Романа Полански. На момент трагедии женщина находилась на девятом месяце беременности.

Примечательно, что официально никакой информации об этой картине пока не поступало. Более того, невозможно точно сказать, будет ли новый фильм воспроизведением исторических событий, или же эта история послужит основой для авторского сценария знаменитого режиссера, передает Variety.

По словам источников, Квентин Тарантино уже завершил работу над сценарием фильма, сейчас же режиссер уже якобы готовится к съемкам. Официально роли в киноленте пока не распределены, однако предполагается, что в ней будут задействованы актеры высшего класса. В частности, по задумке Тарантино, следователя в фильме сыграет Брэд Питт, а беременную Шэрон Тейт – Марго Робби, передает Deadline.

я была неправа крч

особенно фильмы тарантино, я просто в восторге от его работ — Алду (@Itsalinad) 11 июля 2017 г.

Добавим, что с новым фильмом Квентина Тарантино связаны продюсеры Харви Вайнштейн и Боб Вайнштейн. Впрочем, никакой конкретной информации об этом пока нет. Также неизвестно, станет ли их компания TWC выпускать эту картину в прокат.

Напомним, пока что последняя работа Квентина Тарантино в кинематографе – фильм "Омерзительная восьмерка". Его показывали в кинотеатрах в 2015 году, мировые кассовые сборы составили 155,7 миллиона долларов.