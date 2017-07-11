Программу "Ночи кино" предложили определить самим москвичам

Программа акции "Ночь кино" на 26 августа будет определена самими москвичами при помощи портала "Активный гражданин", говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Голосование продлится с 11 июля по 9 августа. В списке возможных мероприятий – творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, мастер-классы и лектории, премьерные показы российских фильмов, квесты, чтение сценариев со звездами отечественного кино, концерты с музыкой из фильмов, анимация. Предложенные активными жителями столицы идеи будут включены в программу мероприятия.