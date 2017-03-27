Самые яркие фильмы Квентина Тарантино

Сегодня одному из самых талантливых режиссеров нашего времени Квентину Тарантино исполняется 54 года. Любимец Каннского фестиваля, неоднократный лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", за свою карьеру он порадовал публику немалым количеством истинных кинобестселлеров. В честь дня рождения легендарного мастера Dni.ru предлагают вспомнить все его самые яркие фильмы.

Бешеные псы (1992)

В это сложно поверить, но сценарий "Бешеных псов" был написан Тарантино всего лишь за три недели. По слухам, режиссер был готов снять картину с более чем минимальным бюджетом, но захватывающий сценарий привлек внимание влиятельных продюсеров и спонсоров, что позволило увеличить затраты на съемки в несколько раз.

"Криминальное чтиво" (1994)

Разделение киноленты на своеобразные "главы", фирменные диалоги героев на, казалось бы,совершенно отвлеченные темы – именно "Криминальное чтиво" впервые показало во всей красе неповторимый стиль режиссера. После выхода киноленты актеры Сэмюэль Л. Джексон, Ума Турман и Джон Траволта были номинированы на "Оскар". Что касается Тарантино, то он стал полноправным лауреатом премии Американской киноакадемии в категории "Лучший оригинальный сценарий", а также получил все самые престижные награды, включая Золотую ветвь Каннского фестиваля и "Золотой глобус".

"Джеки Браун" (1997)

Экранизация любимого романа Тарантино "Ромовый пунш" не получила хоть сколько-нибудь достойной оценки критиков. И совершенно напрасно.

"Убить Билла" и "Убить Билла-2" (2003-2004)

Очередная совместная работа Тарантино и его бессменной музы – Умы Турман. Несмотря на неоднозначную оценку как со стороны зрителей, так и критиков (фильм славится огромным количеством излишне кровавых сцен), "Убить Билла" и его последующий сиквел показали просто ошеломительный рейтинг. Сам Тарантино настаивает на восприятии обеих частей "Убить Билла" как одного фильма. Ведь решение о выпуске двух, а не одной картины пришло уже в процессе съемок.

"Бесславные ублюдки" (2009)

Ранее деятели искусства то ли не догадывались создать что-либо, показывающее альтернативный исход Второй мировой войны, то ли боялись. Но не таков Тарантино.

"Джанго освобождённый" (2012)

"Я хочу сделать фильм про ужасные страницы истории Америки, связанные с рабством, причём хочу сделать это в жанре спагетти-вестерн", – заявил Квентин в одном из интервью 2007 года. И ровно через пять лет осуществил свои планы.

"Омерзительная восьмёрка" (2015)

Еще одна великолепная работа в жанре вестерн. За несколько дней до выхода фильма в прокат приключения легендарных охотников за головами были похищены пиратами и попали в сеть. Тем не менее, это не помешало картине попасть на первые строчки всех самых значимых кинорейтингов.



