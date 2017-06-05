"Пираты Карибского моря" стали лидерами российского проката

Эксперты подвели итоги российского кинопроката за период с 1 по 4 июня. По популярности у зрителей по-прежнему лидирует картина "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", премьера которой состоялась 25 мая.

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