"Пираты Карибского моря" стали лидерами российского проката
Пятая часть знаменитой приключенческой картины с Джонни Деппом в главной роли за последний уик-энд заработала в российском прокате 408,1 миллиона рублей, сообщает портал Kinobusiness.com. Общие кассовые сборы фильма с момента премьеры достигли почти 1,8 миллиарда рублей.
На втором месте по популярности – фантастический фильм "Чудо-женщина" о принцессе амазонок Диане. Кассовые сборы картины за уик-энд составили 225,1 миллиона рублей. На третьем и четвертом местах – "Спасатели Малибу" (98,3 миллиона рублей) и "Подводная эра" (43,1 миллиона рублей) соответственно.
В пятерке лидеров оказалась и нашумевшая картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь", премьера которой состоялась 1 июня. За выходные драма, получившая приз жюри на Каннском фестивале, заработала более 34 миллионов рублей.
Напомним, новая часть "Пиратов Карибского моря" отличается от предыдущих. Так, полюбившиеся зрителям главные герои в исполнении Орландо Блума и Киры Найтли появляются в кадре лишь на пару минут. Зато главную отрицательную роль в новой картине исполнил испанский секс-символ несравненный Хавьер Бардем.
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