Джонни Деппа поймали на жульничестве во время съемок

Очередной скандал разразился вокруг звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа. Бывшие менеджеры актера заявили, что он платит сотни тысяч долларов звукорежиссеру, чтобы тот подсказывал ему реплики во время съемок.

Депп подал в суд на компанию The Management Group (TMG). Якобы ее сотрудники транжирили его финансы. Экс-менеджеры актера, в свою очередь, предоставили информацию, что их клиент тратил деньги на различные легкомысленные прихоти.

В рамках судебной тяжбы стало известно, что сотни тысяч долларов голливудская звезда платила звукорежиссеру, чтобы тот надиктовывал ему в наушник тексты ролей. Вероятно, Деппу было лень учить реплики, передает Hoolywood Reporter.

Кроме того, менеджеры утверждают что звезда "Пиратов Карибского моря" потратила три миллиона долларов, чтобы выстрелить из пушки прахом Хантера Томпсона, 18 миллионов – на яхту и четыре миллиона – на убыточную студию звукозаписи. Кроме того, ежемесячно актер спускает 30 тысяч долларов на вино, 200 тысяч – на перелеты в частных самолетах и 450 тысяч – на обслуживающий персонал.

Бывшие коллеги Деппа переживают, что он может пострадать "из-за компульсивного транжирства". Напомним, актер уволил своих менеджеров в 2016 году, заподозрив их в финансовых махинациях на сумму 28 миллионов долларов. Сомнения закрались в тот момент, когда те стали настаивать, чтобы он продал свою недвижимость и покрыл многочисленные долги.