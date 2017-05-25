Пьяный Джонни Депп встал за штурвал

Очередную серию франшизы о похождениях Джека Воробья традиционно ждут с придыханием: будет ли Кира Найтли? Что на этот раз вытворит темпераментный капитан? Какие еще тайны хранит морское дно? Ответы на все эти вопросы лучше увидеть – "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" – с 25 мая в кино.

О ЧЕМ

Изрядно потрепанный жизнью и алкоголем Джек Воробей (Джонни Депп) никак не может уйти на пенсию: может, он бы с радостью выпивал и кутил себе где-нибудь подальше от морских пучин, но заточивший на него злобу зомби-капитан Салазар (Хавьер Бардем) намерен свести счеты с нахальным и самовлюбленным выскочкой. Единственный шанс остаться в живых – найти трезубец Посейдона, а для этого – заручиться поддержкой капитана Барбоссы и обзавестись парочкой юных, но смышленых друзей – Карины (Кая Скоделарио) и Генри (Брентон Туэйтес). Трезубец нужен всем по разным причинам, главное – он дарует своему обладателю полную власть над морями. Вокруг поисков и борьбы за жезл и строится сюжет, конфликт, главные приключения, любовные и семейные драмы героев.

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

Пятая часть саги, с одной стороны, закономерное продолжение всех предыдущих: возвращаются на экраны Орландо Блум и Кира Найтли (последней очень ненадолго, впрочем. Есть надежда, что эпизод с ее участием – пролог к следующей серии, где актриса вновь блеснет), вездесущий Воробей – стареющий, но все тот же (справедливости ради отметим, что он иронизирует и над возрастом, и над увядшим обаянием, и над улетучившимся могуществом). Новые герои, хоть и вплетены сценаристами в родовое дерево франшизы, будто там и жили всегда, выполнили в этой части свою миссию и в следующей уже не появятся – таков закон "Пиратов". Время идет, жизнь и законы меняются, капитаны стареют, но парадоксальным образом ничего этого не происходит, и зритель смотрит все тот же фильм, что в 2003 году: карнавал, драки, женщины. Масштабно, завораживающе, дорого. Легендарный корабль Джека, подобно ему самому, восстает из пепла, а значит, на "Пиратах" вырастет еще пара поколений детей.

ЧТО НОВОГО



Нескончаемый плутовской роман на этот раз вышел с подзаголовком "Мервецы не рассказывают сказки", но сказать, что герой Бардема – кардинально уникальный антагонист, коих еще не было, будет преувеличением. Да, злодей снова стал мужчиной, потому что, поговаривают создатели, Депп был против женщины в этом амплуа, сославшись на вторичность и повтор такого хода (и Джонни, конечно, прав). Но по факту все остальные персонажи, и даже ярко прорисованная любовная линия, служат одной цели – оттенить, подчеркнуть, раскрыть эго и величие капитана Джека Воробья. Кто-то ищет отца, кто-то себя, кто-то отмщения, но без Джека ни то, ни другое, ни третье невозможно.

Более того, спившийся и страдающий от кризиса среднего возраста Капитан, кажется, обретает силы тем больше, чем более жестокие и заковыристые испытания обрушиваются на голову солянке из героев. Весь это внешний антураж – этакая психотерапия для Воробья: временами складывается ощущение, что вот это авантюрюное костюмированное шоу и задумано во имя реабилитации промотавшегося плута. Плута, которым можно любоваться еще пять серий франшиз. Плута, который скорее мертв, чем жив, но наделен способностью восставать из пепла (и доставать оттуда же свой корабль), который кочует из серии в серию, по сути, один: даже Орландо Блум и Кира Найтли оказались переменными, Депп – был, есть и будет константой. Он не ищет любви и родителей, его не заботят ни корни, ни будущее, он идет, бежит, устает и снова идет – как Марио из компьютерной игры.

На этом фоне вечности простительны приметы времени, которыми сценаристы напичкали эту часть приключенческой саги: слишком умная и своенравная героиня, над которой открыто смеются мужчины и ждут только, когда же она наконец разденется; бытовой юмор; шикарная графика и скромные диалоги. И плохого тут ничего нет: семейный блокбастер путешествует в океане большого экрана с 2003 года, и уже выросли те, кто хотел быть "как Джек Воробей", но стал примерным тружеником и семьянином. Полумертвецами никого не испугаешь, любовными историями не растрогаешь , спецэффекты и умопомрачительные виды не могут быть самоцелью фильма, а щекочут нервы картины иного жанра.

Но "Пираты", с мертвецами или без, остаются живым кино, возможно, даже самым реалистичным. Только реализм этот завернут в разноцветные декорации, причудливый грим и фатальные ситуации, которых жизнь обывателя может быть лишена. Главное – есть порох в пороховницах, а ром – в бутылке. Мы все (вместе с Джеком) еще ого-го, только похмелье с утра мучает дольше, чем раньше.