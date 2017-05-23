Театральную Москву сотряс коррупционный скандал

Вслед за художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым, стражи порядка нагрянули с обыском в квартиру директора РАМТа Софьи Апфельбаум. Расследование проходит в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей.

Об обысках в квартире у экс-главы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта стало известно от координатора правозащитной организации "Русь Сидящая" Александра Федярова. По его словам, обыски проводятся по месту жительства директора РАМТа. Как сообщили корреспонденту Dni.Ru в пресс-службе театра, "сегодня в РАМТе выходной день, но все работают в штатном режиме, обыски в квартире Софьи Апфельбаум никак не отразились".

"Обыск проводится по тому же делу, в рамках которого пришли с обыском к Серебренникову", – цитирует Александра Федярова агентство "Интерфакс". Он добавил, что после окончания следственных мероприятий худрук "Гоголь-центра" отправится в отделение СКР для дачи показаний. Сообщается, что Кирилл Серебренников пока что проходит по делу свидетелем.

Сам худрук театра также прокомментировал обыски в "Гоголь-центре" и его квартире. Он надеется, что следователи объяснят ему причины инцидента. "Неизвестно ничего. Будем говорить со следователями, потом поймем в чем дело", – цитирует Life.ru Кирилла Серебренникова. При этом он отметил, что "не имеет вопросов к следствию", но в то же время находится "в полном шоке и недоумении".

Между тем представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова рассказала, что обыски проводятся в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных Минкультом автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию искусства. По ее словам, производство по статье "Растрата" было открыто еще в 2014 году.

По данным следствия, деньги были похищены в период с 2011 по 2014 годы, передает "Российская газета". Руководство "Седьмой студии" обвиняется в растрате выделенных средств, на которые должны были быть организованы театральные постановки в ряде регионов. Отметим, что худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников является создателем студии, а директор РАМТа Софья Апфельбаум в то время была главой департамента, ответственного за передачу денег.