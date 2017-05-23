В квартире Серебренникова проходит обыск

Известного режиссер обвиняют в хищениях. К нему выехал адвокат.

В квартире художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова с утра проходят обыски. Об этом сообщила известная правозащитница Ольга Романовав своем микроблоге. По ее словам, к режиссеру уже выехал адвокат.

По информации телеграмм-канала Mash, у "Гоголь-центра" образовалась большая задолженность. Поэтому сотрудники Следственного комитета намерены допросить по делу о хищениях не только Кирилла Серебренникова, но и директора, и все бывшее руководство театра. На данный момент фигурирует сумма в 1 миллион 200 тысяч рублей. Велика вероятность, что общая сумма по итогам всех следственных действий может возрасти до 50 миллионов рублей.

Life, в свою очередь, выяснил, что обыски, связанные с возбужденным уголовным делом, проходят по 17 адресам, в том числе и самом в театральном центре, где изымаются бухгалтерские документы.

Напомним, что Серебренников известен по таким фильмам, как "Изображая жертву", "Измена", "Юрьев день". Кроме того, он один самых топовых театральных режиссеров – его спектакли идут в МХТ им. Чехова, в театрах Берлина и Латвии.

Новость об обыске потрясла поклонников творчества Серебренникова. "Интересно, что может быть криминального у режиссера? Наброски, черновики, сценарии?", "Фрагменты новых фильмов ищут, хотят сами смонтировать", – комментируют они публикацию Романовой.