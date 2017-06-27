Михалкова и Пресняков начали съемки ужастика

Актриса Надежда Михалкова решила выступить в роли режиссера и приступила к работе над молодежным фильмом ужасов. Сценарий к картине написали Олег и Владимир Пресняковы.

Рабочее название картины Михалковой – "Проигранное место". Съемки уже начались и продлятся до середины июля. Они будут проходить в Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фильма.

Картина в жанре слэшера обещает иметь успех, ведь над сценарием работали братья-драматурги Олег и Владимир Пресняковы, известные по фильму "Изображая жертву". Кроме того, они выступили продюсерами ленты вместе с сестрами Анной и Надеждой Михалковыми и Катериной Комоловой.

По словам создателей ужастика, в центре сюжета – группа подростков, которые расследуют череду загадочных убийств. В картине фигурирует легенда о "проигранном" в кинотеатре месте: тот, кто сядет на него, умрет.

Главные роли в фильме исполняют молодые актеры: Ирина Мартыненко, для которой это первая большая работа в кино, Алексей Мартынов (мастерская Дмитрия Брусникина), Никита Еленев ("23.59", "Молодежка"), Анастасия Акатова ("Дизлайк", "Саранча"), а также Анна Михалкова, Алексей Дякин ("Тихий Дон", "Солнечный удар") и другие.

"Эта история про подростков и для подростков, поэтому в нашем фильме зрители увидят новые лица и узнают новые имена молодых артистов. Кастинг занял несколько месяцев", – отметили авторы картины.

