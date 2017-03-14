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Татьяна Михалкова раскрыла тайны жизни модели

Первая красавица Советского Союза рассказала о закулисье показов одежды. Ей самой пришлось долго учиться правильной походке.
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Президент "Русского силуэта" Татьяна Михалкова – частый гость на модных показах. Ведь многие участники fashion-недель – призеры возглавляемого ее благотворительного фонда, например, такие известные сегодня модельеры, как Алена Ахмадулина, Александр Терехов, Вика Газинская, Кирилл Гассилин, Елена Скакун. 

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Не стала исключением и проходящая в эти дни в столичном "Манеже" Mercedes-Benz Fashion Week. Но Михалковой было интересно не только оценить коллекции одежды, насладиться кроем и тканями, но и посмотреть на то, как работают манекенщицы. Ведь когда-то она и сама блистала на подиуме в качестве главной красавицы Общесоюзного Дома моделей.

"Сейчас все другое, – заверила Татьяна Евгеньевна корреспондента Dni.Ru после очередного показа. – Модели моего времени, в отличие от сегодняшних, должны были сами себе делать прическу и грим, заниматься собственным стилем. Да что там говорить, даже аксессуары и колготки на нас были собственные, а вот на сегодняшних девушках – явно спонсорские. Мы даже не знали, что такое режиссер! Мне, например, пришлось долго учиться правильно двигаться на подиуме". 

Во времена модельной бытности Михалковой, по ее словам, существовали девушки для "внутренней" демонстрации и для выезда за рубеж. Она сама была из "выездных", ей доверяли самые ответственные показы. "Мой выход – невесты с цветами – всегда был завершающим показ. В ту пору, когда я начинала, на подиумах нашей большой страны выступали настоящие русские красавицы – "кровь с молоком". Я же была не типичной манекенщицей: юная, всего 47 килограммов при росте 172 сантиметра. В Лондоне тогда появилась Лесли Хорнби, известная как Твигги – "веточка", которая весила еще меньше меня", – рассказала Татьяна Евгеньевна. Тогда-то у нее появилось прозвище "Русская Твигги".

Татьяна Михалкова – модель. Пресс-служба Благотворительного фонда "Русский силуэт"

Огорчает же ее в настоящее время только одно обстоятельство – возрастной ценз. "Сегодня в модельном бизнесе девушка старше 25 лет считается уже глубокой старушкой. Тогда как в Общесоюзном Доме моделей манекенщицы дорабатывали часто даже до пенсии! И я бы работала, но пожертвовала карьерой ради семьи. Но никогда не жалела, поскольку все равно вот уже два десятка лет остаюсь в этом бизнесе, помогая молодым модельерам". 

Автор: Феликс Грозданов14 марта 2017, 15:14
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