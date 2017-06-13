Гигинеишвили показал любовь с Михалковой

Известный режиссер Резо Гигинеишвили показал в Instagram любовь с Анной Михалковой, сестрой его жены Надежды. А вот супруга кинодеятеля рядом с ним замечена не была.

Слухи о том, что Надежда и Резо расстались после восьми лет брака, появились в одном авторитетном глянцевом журнале еще в августе прошлого года. С тех пор супруги ни разу не появились в свете вместе. Однако официального подтверждения информации о разводе нет.

На "Кинотавре" в этом году Гигинеишвили представил свою драму "Заложники". В вечер презентации его поддержала Михалкова, только не Надежда, а Анна. Совместное фото с сестрой жены режиссер выложил в Instagram и шутливо его подписал: "Любовь с акцентом")))!

Присутствие Анны объяснимо: ее сестра Надежда сыграла в "Заложниках" одну из ролей. Она перевоплотилась в стюардессу Майю. Вероятно, актриса решила поддержать свою родственницу и отца двух ее детей.

"Любовь с акцентом ")))! Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) Июн 13 2017 в 7:59 PDT

Примечательно, что сама Надежда не появляется на мероприятиях, связанных с "Заложниками". Она не приехала в Сочи на "Кинотавр", и еще Надежды не было на международной премьере ленты на 67-м Берлинском кинофестивале. В Instagram она тоже ни словом не обмолвилась о столь важном событии для Резо.

Драма, снятая Гигинеишвили, рассказывает о трагических событиях 1983 года, когда семеро молодых людей пытались угнать самолет ТУ-134А с целью побега из СССР. "1990. Год до распада Советского Союза. Нино и другие родители пытаются найти могилы своих детей. Родители знают, что их сыновей приговорили к смертной казни, но слепо верят, что приказ не был приведен в исполнение", – говорится о описании картины "Заложники".

"История, рассказанная в этом фильме, известна мне с детства. О ней до сих пор говорит вся Грузия. Мне было принципиально важно деликатное отношение к этой сложной истории. Все ее действующие лица – жертвы, которых стоит оплакивать, а не обвинять или превозносить как героев", – рассказал режиссер, продюсер и автор сценария Резо Гигинеишвили.

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) Май 16 2017 в 7:25 PDT

После изучения всех деталей Гигинеишвили остался беспристрастен и не стал занимать чью-либо сторону. "Действия наших героев нельзя оправдать, – убежден Резо. – Можно лишь попытаться их проанализировать. Перед нами античная трагедия, где нет правых и нет виноватых".