Как живет актриса Наталья Селезнева

Сегодня, 19 июня, советской и российской актрисе театра и кино Наталье Селезневой исполнилось 72 года. Несмотря на столь внушительный возраст, миллионы поклонников до сих пор воспринимают ее как милую девушку Лиду, с хвостиком и озорными стрелками.

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в семье известного фотографа и художницы. В 1966-м она закончила театральное училище имени Бориса Щукина и стала актрисой Театра Сатиры, в котором блистательно играет до сих пор.

Вообще, стоит отметить, что Селезнева отличается редким для творческого человека постоянством не только в профессиональной, но и в личной жизни. Вместе с актером и режиссером Владимиром Андреевым они счастливы вместе вот уже 49 лет.

Как рассказывает сама Селезнева, ее отношения с мужем поначалу были очень непростыми, в том числе и из-за 15-летней разницы в возрасте. "Шла притирка характеров, мы далеко не всегда могли друг друга понять. Но потом родился сын. Володя был мне настоящей поддержкой, помощником. Мы растили сына, боролись с его болезнями, преодолевали вместе все-все проблемы, которые появлялись", – рассказала актриса в интервью изданию "Аргументы и факты".

По словам Селезневой, они с супругом преодолели очень много жизненных трудностей, поэтому сейчас их отношения столь гармоничны. В последние годы актриса уже не снимается в кино и всю свою творческую энергию отдает любимому Театру Сатиры.

А в свободное время Селезнева любит очень много читать. "Недалеко от моего дома есть магазин "Москва", у меня там накопилась большая скидка за количество купленных книг. Особенно мне нравятся мемуары, историческая литература", – рассказывает она.

В кино многие из нас помнят Селезневу по ролям весьма гламурных, капризных красоток – жена Шурика в "Иван Васильевич меняет профессию", пани Катарина из "Кабачка "13 стульев". Однако, как признается актриса, в жизни она совсем не похожа на своих киногероинь.

"Совершенно другая, у меня и приоритеты, и ценности совсем другие. Если для дома, то моя любимая одежда – халат, шерстяные носки и тапочки. В повседневной жизни – спортивный стиль, свитер, брюки, куртка", – призналась как-то Селезнева в интервью "Комсомольской правде".

Кроме того, Селезнева ведет активную социальную жизнь. Много лет она состоит в комиссии по вопросам помилования, а также является помощником детского омбудсмена. У Натальи растут двое внуков от единственного сына Егора. Актриса с удовольствием проводит время вместе с ними.