Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики

Скорее всего, актриса прибегала к круговой подтяжке лица, спасаясь от неизбежных возрастных изменений. Однако осуждать звезду не стоит, ведь эффектная внешность – ее хлеб.

Обожаемой многими поколениями Светлане Светличной 77 лет. Однако выглядит она, кажется, так же сексуально, как в 1969 году, когда сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну в эксцентричной комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Прошло полвека, а впервые показавшую на экране стриптиз советскую актрису все еще ассоциируют с тем ярким образом. Парадокс, но чем старше становится кинодива, тем моложе парни, что в нее влюбляются. И Светличная всегда знает, чем удивить поклонников – то короткие шорты наденет, то в мини-юбке в свет выйдет.

Сразу вспоминается Аркадина из чеховской "Чайки": "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые… Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

Впрочем, у актрисы есть маленький секрет вечной молодости – вероятно, она прибегала к круговой подтяжке лица. На подобные мысли наводит шрам за ушами. Но звезда так умело маскирует следы омоложения шляпками и волосами, что о вмешательстве пластического хирурга догадаться почти невозможно.

Специалисты называют причиной старения опущение мягких тканей, из-за которого образуются морщины и складки, а овал лица становится менее четким. Все эти проблемы способна устранить подтяжка.

Фейслифтинг – одна из самых востребованных операций у знаменитостей. Хирург делает небольшие надрезы за ушами, натягивает кожу и сшивает ее в волосистой части головы. Причиной заметных шрамов, как правило, становятся слишком широкие швы.