Умер Алексей Баталов

В одной из московских больниц в возрасте 88 лет скончался актер Алексей Баталов. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Близкий друг актера Владимир Иванов рассказал, что Алексей Баталов ушел из жизни тихо, во сне. "Вечером лег спать, а утром не проснулся", – пояснил он. "Накануне, 14 июня, в палату приходил священник, который причастил Баталова", – пишет "Комсомольская правда".

О дате и месте проведения гражданской панихиды пока не сообщается. Также решается вопрос, где будет похоронен артист.

Баталов находился под наблюдением врачей практически полгода. Как писали Dni.Ru, 22 января он получил перелом шейки бедра со смещением. Подобные травмы считаются одними из самых опасных, потребовалось протезирование сустава.

Через месяц, 23 февраля, СМИ снова сообщили о госпитализации актера: возникли осложнения после операции. С того дня Баталов не покидал больничных стен. Иногда его вывозили на прогулку. Круглосуточно рядом был Владимир Иванов, регулярно приезжали жена Гитана и дочь Мария, страдающая от ДЦП.

Поклонники запомнят Алексея Баталова по ролям в культовых фильмах "Москва слезам не верит", "Мать", "Летят журавли" и многих других. Он был неоднократным лауреатом ряда престижных отечественных и иностранных премий, в 2007-2013 годах занимал пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника".