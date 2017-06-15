Самые яркие роли Алексея Баталова
Алексей Баталов был не только талантливым актером, но и режиссером, сценаристом, преподавателем. Невероятная игра и мощная харизма делали его героев яркими и запоминающимися. Стоит ли говорить, что для советских женщин артист был воплощением идеала мужчины...
"Москва слезам не верит"
Одна из самых ярких ролей, по которой его помнят несколько поколений – слесарь-интеллигент Гоша, возлюбленный главной героини. Режиссер Владимир Меньшов представлял в этом образе многих актеров, но органично вписался именно Алексей Баталов. После бешеного успеха фильма в 1979 году он фактически завершил актерскую карьеру и занялся преподавательской работой.
"Летят журавли"
В военной драме Алексей Баталов снялся вместе с Татьяной Самойловой: влюбленные мечтали пожениться, но их разлучила война. Артист потрясающе сыграл Бориса – доброго парня с чувством юмора. Фильм завоевал приз Каннского кинофестиваля.
"Дело Румянцева"
Несколько наивный и трогательный советский детектив о шофере Саше Румянцеве (Алексей Баталов), которого отправили в рейс с краденым грузом. Честного молодого человека арестовали, но милиционеру Афанасьеву удалось разобраться и найти настоящих преступников.
"Три толстяка"
В известной сказке Баталов воплотил образ канатоходца Тибула, а также выступил в качестве сценариста и режиссера картины. Для своей роли он учился ходить по канату, а во время съемок совершал опасные трюки без дублера.
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