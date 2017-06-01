Никита Михалков предрек гибель Украины

Никита Михалков высказался по поводу запрета на его въезд на Украину. По словам известного режиссера, это решение вызывает у него ту же реакцию, как если бы его перестали пускать в нацистскую Германию во времена правления Адольфа Гитлера.

"Я на это реагирую так же, как если бы мне запретили въезд в Германию в 1939 году. Представьте себе Германию, 39-й год. Человеку из Советского Союза запрещают въезд в Германию. Как он должен к этому относиться?" – цитирует Михалкова радиостанция "Говорит Москва".

По словам режиссера, то, что он попал в черный список Украины, никак не отразится на его творческих планах. "Только сожалею, что огромное количество нормальных украинцев, которые находятся под невероятным режимом, носящим клиническое свойство, теряют возможность смотреть фильмы, читать книги, которые они хотели бы читать", – посетовал он.

Михалков считает: то, что сейчас происходит на Украине, – катастрофа. "Если ничего не изменится, Украина обезлюдеет: часть погибнет, а часть уедет", – добавил он.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины внесла в черный список ряд известных российских деятелей культуры. Врагами страны были признаны Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Надежда Бабкина, Ирина Алферова, Леонид Ярмольник и другие. Инициатором запрета стала общественная организация "Видсич".

Украинские власти посчитали, что эти известные люди угрожают национальной безопасности страны. Также было решено убрать с экранов телевизоров и продукты творчества врагов Украины – их фильмы, песни, телепрограммы и так далее.