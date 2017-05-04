От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым

Семьи звезд советского баскетбола запретили Никите Михалкову снимать "искажающее факты" кино. Из-за этого под угрозой срыва оказалась премьера его спортивной драмы "Движение вверх".

Картина повествует о баскетбольной сборной СССР, выигравшей олимпийское золото в 1972 году. Однако она может не увидеть свет, потому что родственники прототипов киногероев обратились в суд.

Знаменитый российский режиссер и актер Никита Михалков выступает продюсером фильма. Производство картины также ведет его кинокомпания "ТриТэ", передает Life.ru.

В Пресненский суд Москвы обратились вдова и сын главного тренера команды СССР на играх 1972 года Владимира Кондрашина, а также бывшая баскетболистка, вдова игрока сборной Александра Белова 64-летняя Александра Овчинникова. Они требуют от Михалкова убрать из фильма упоминание об их родственниках.

Близкие спортсменов рассказали, что летом 2016 года изучали присланный им сценарий фильма и возмутились искажением образа их родных, наличием мата и постельных сцен в будущей картине. Однако проблема в том, что герои Кондрашина и Белова, которых играют Владимир Машков и Кирилл Зайцев, являются главными.

Таким образом, если родственники баскетболистов выиграют суд, в лучшем случае фильм придется переснимать, либо совсем от него отказаться.

