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Никиту Михалкова наказали за вранье

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Актер и режиссер рассказал о методах воспитания детей и внуков. Он растит их в строгости.
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У актера и режиссера Никиты Михалкова четверо детей и столько же внуков. Он растит их в строгости, не балует. Его самого воспитывали так же. "Я абсолютно убежден, что мои родители были правы, когда меня наказывали, когда меня воспитывали терпением, когда было много табу. Просто все эти табу были оправданны, они были объяснены, – рассказал Михалков. – У нас было строгое воспитание. И папа, и мама нас воспитывали правильно, я считаю. Причем отец всегда оставался на уровне детей, и его отношения с детьми никогда не были отношениями взрослого и ребенка. Он всегда говорил на языке ребенка. И не только со своими детьми. Поэтому, я считаю, он и стал известным детским писателем".

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Никита Сергеевич признался, что в детстве его часто наказывали за вранье. "И это очень, я думаю, правильно, – подчеркнул он. – Я продолжаю эти традиции. Нужно с детьми разговаривать как со взрослыми. И доверие должно быть. И максимально понятное объяснение цены лжи".

Одно из правил, соблюдения которого требует от младшего поколения режиссер, – дозированное пользование электронными игрушками. "Надо четко определить время, когда ребенок может пользоваться гаджетом, и не выходить за рамки этих ограничений. Изобретатели гаджетов – это известно и, кстати, очень важно – вообще запрещали своим детям пользоваться ими: те писали ручками, читали бумажные книги. Потому что их родители понимали, насколько опасен этот путь наименьшего сопротивления, позволяющий легко получать любую информацию. Они заставляли детей запоминать, развивали их память, учили искать не в Google, а в библиотеке", – цитирует Михалкова газета "Мир новостей"

Автор: Иван Губкин23 января 2017, 09:29
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Мировые звезды в гостях у Михалкова

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