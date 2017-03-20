Садальский: Дети и внуки Михалкова будут растоптаны

Станислав Садальский дал большое интервью, будучи в Екатеринбурге. Популярный актер прошелся по режиссеру Никите Михалкову, заявив, что он "абсолютно бессовестный человек", и за его поступки дети и внуки "будут растоптаны".

Станислав Садальский приехал в Екатеринбург с постановкой "Неисправимый лгун". Перед спектаклем актер дал интервью журналистам, в котором обсудил животрепещущие темы, ведь с недавних пор Садальский не только популярный артист, но еще и блоггер. На своих страничках в Живом журнале и Facebook актер смело высказывает свои мысли.

Впрочем, хватает мужества Садальскому говорить и публично. Так, Станислав не упустил возможности "куснуть" режиссера Никиту Михалкова. "Настоящий русский интеллигент никогда не должен хвалить власть. Даже если какие-то решения власти нравятся, то лучше помолчать. Мы же не хвалим друг друга за то, что руки перед едой моем. Потому что это норма. Вот и власть не надо нахваливать лишь за то, что она поступает по-человечески. К сожалению, не все это понимают. Совесть должна подсказывать интеллигенту, чего говорить нельзя. Вот Никита Михалков – человек абсолютно бессовестный…", – цитирует Садальского Znak.com.

Однако сам Михалков себя интеллигентом не считает, напомнил актеру собеседник. Стас и тут не растерялся. "Вот ему разум и подсказывает все время, что власть нужно хвалить, ведь она от Бога. Именно поэтому к нему нет уважения в народе. Люди же видят, как он себя ведет, и смеются над ним. Все уж рукой на него махнули, только я на каждом углу об этом говорю. Но он меня тоже не любит. Когда меня выдвигали на народного артиста, Никита Сергеевич категорически заявил, что я недостоин. Ну и ладно. В конце концов, в Москве плюнь – в народного попадешь, а народный артист Грузии и народный артист Чувашии лишь я один", – напомнил о своих достижениях Садальский.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 13 2017 в 5:41 PDT

Тем не менее, артист обожает фильмы Михалкова, которые тот снимал в начале своей карьеры. "Да и артист он грандиозный. Тут тоже двух мнений быть не может. А вот человек – непорядочный. Так бывает. Получил от власти все что можно и нельзя. И ему это кажется нормальным. Боюсь, что со временем за все это придется заплатить его детям и внукам. Они будут растоптаны, как только он не сможет их прикрывать", – выразил мнение Станислав Садальский.